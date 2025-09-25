UARU

UARU

Telegram остается главным источником информации для каждого второго украинца — опрос

Новости
Telegram

Более половины украинцев предпочитают каналы в мессенджере Telegram для получения актуальной информации. В то же время социальные сети Facebook и Instagram чаще всего воспринимаются как платформы распространения недостоверной информации. Такие выводы содержатся в исследовании, результаты которого представлены компанией Rating Group.

Согласно данным опроса, 51% респондентов выбрали каналы Telegram в качестве основного источника информации. Это свидетельствует о росте популярности мессенджера по сравнению с прошлым годом, когда аналогичный показатель составлял 47%. Такое увеличение на четыре процентных пункта указывает на усиление роли Telegram в информационном пространстве Украины.

- Реклама -
Джерела інформації

Среди альтернативных источников информации украинцы чаще всего обращаются к видеоконтенту на YouTube. Эту платформу в качестве основного источника новостей выбрала четверть опрошенных (25%). Несколько меньшая доля граждан полагается на личное общение с близкими — такой вариант выбрали 22% респондентов.

Телевизионный марафон, объединяющий вещание украинских телеканалов, остается важным источником информации для 21% украинцев. Остальные медиаплатформы и способы получения новостей упомянули менее 20% участников исследования.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Что касается распространения дезинформации, мнения респондентов сформировались достаточно четко. Крупнейшими источниками фейковых новостей украинцы считают социальные сети Facebook и Instagram — на это указали 58% опрошенных. Такое увеличение по сравнению с прошлогодними 53% может свидетельствовать о росте осведомленности о рисках этих платформ.

Джерела фейків

Мессенджеры занимают второе место в рейтинге каналов дезинформации с показателем 45%. Этот результат также вырос по сравнению с 2024 годом, когда составлял 35%. В то же время телевидение несколько утратило позиции как источник фейков — с 32% до 27%. Интернет-СМИ как канал распространения дезинформации отметили 21% респондентов. Личное общение с друзьями и коллегами как способ распространения ложной информации упомянули 15% опрошенных, радио и печатные издания (газеты и журналы) — по 5% каждый.

Что касается доверия к различным субъектам в опровержении ложной информации, лидируют независимые журналисты. Им доверяют 44% украинцев. Почти на том же уровне находится Центр противодействия дезинформации (ЦПД) с показателем 42%.

Значительно меньший уровень доверия имеют Офис президента (26%) и международные организации (21%). Организации гражданского общества получили доверие 14% респондентов, центр стратегических коммуникаций — 11%, правоохранительные органы и лидеры мнений — по 9% каждый.

Исследование также выявило высокий уровень обеспокоенности украинцев влиянием дезинформации. В целом 84% респондентов выразили обеспокоенность распространением фейковых новостей среди населения, тогда как 16% не испытывают такой тревоги.

- Реклама -

Анализ подписок на публичные каналы подтвердил доминирование Telegram — 62% украинцев следят за новостями через этот мессенджер. YouTube используют для этой цели 32% опрошенных, Facebook — 22%. Меньшую популярность имеют Viber (18%), Instagram (16%) и TikTok (14%).

Опрос проводился Rating Group с 31 июля по 5 августа среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Исследование охватило все области Украины, за исключением временно оккупированных территорий. Интервью проводились методом CATI (компьютерные телефонные интервью), статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Результаты этого исследования коррелируют с другими опросами о доверии украинцев к медиаисточникам. В частности, предыдущие исследования показали, что телемарафон «Единые новости» вызывает наименьшее доверие среди граждан — ему не верят 39% опрошенных. Зато Telegram-каналы и YouTube-контент демонстрировали высокие рейтинги доверия — 29% и 24% соответственно, что подтверждает тенденцию перехода аудитории к цифровым платформам.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Завершились съемки первого украинского true crime сериала «Тихая Нава»

Сегодня, 25 сентября, продакшн SFERA FILM завершил работу над вторым оригинальным проектом для стриминговой платформы «Киевстар ТВ».
Новости

MEGOGO покажет юношеский чемпионат Европы по футзалу

Медиасервис MEGOGO покажет чемпионат Европы по футзалу среди юношей до 19 лет. Турнир пройдет в Молдове с 28 сентября по 5 октября.
Новости

Перенос мобильных номеров в день заявки: что думает Vodafone

Представители оператора подчеркнули, что говорить о каких-либо принципиальных изменениях в процедуре MNP пока преждевременно.
Новости

Харьковский горсовет заказал у «Киевстара» анализ миграционных потоков за 588 тысяч гривен

Департамент цифровой трансформации Харьковского городского совета заключил соглашение с «Киевстаром» об исследовании миграционных потоков населения на сумму 588 тыс. грн.
Новости

Gemini появился на телевизорах Google TV, но пока только на TCL

Американская компания Google объявила о запуске нейросети Gemini на телевизорах, работающих под управлением операционной системы Google TV.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить