Telegram остается главным источником информации для каждого второго украинца — опрос

Более половины украинцев предпочитают каналы в мессенджере Telegram для получения актуальной информации. В то же время социальные сети Facebook и Instagram чаще всего воспринимаются как платформы распространения недостоверной информации. Такие выводы содержатся в исследовании, результаты которого представлены компанией Rating Group.

Согласно данным опроса, 51% респондентов выбрали каналы Telegram в качестве основного источника информации. Это свидетельствует о росте популярности мессенджера по сравнению с прошлым годом, когда аналогичный показатель составлял 47%. Такое увеличение на четыре процентных пункта указывает на усиление роли Telegram в информационном пространстве Украины.

Среди альтернативных источников информации украинцы чаще всего обращаются к видеоконтенту на YouTube. Эту платформу в качестве основного источника новостей выбрала четверть опрошенных (25%). Несколько меньшая доля граждан полагается на личное общение с близкими — такой вариант выбрали 22% респондентов.

Телевизионный марафон, объединяющий вещание украинских телеканалов, остается важным источником информации для 21% украинцев. Остальные медиаплатформы и способы получения новостей упомянули менее 20% участников исследования.

Что касается распространения дезинформации, мнения респондентов сформировались достаточно четко. Крупнейшими источниками фейковых новостей украинцы считают социальные сети Facebook и Instagram — на это указали 58% опрошенных. Такое увеличение по сравнению с прошлогодними 53% может свидетельствовать о росте осведомленности о рисках этих платформ.

Мессенджеры занимают второе место в рейтинге каналов дезинформации с показателем 45%. Этот результат также вырос по сравнению с 2024 годом, когда составлял 35%. В то же время телевидение несколько утратило позиции как источник фейков — с 32% до 27%. Интернет-СМИ как канал распространения дезинформации отметили 21% респондентов. Личное общение с друзьями и коллегами как способ распространения ложной информации упомянули 15% опрошенных, радио и печатные издания (газеты и журналы) — по 5% каждый.

Что касается доверия к различным субъектам в опровержении ложной информации, лидируют независимые журналисты. Им доверяют 44% украинцев. Почти на том же уровне находится Центр противодействия дезинформации (ЦПД) с показателем 42%.

Значительно меньший уровень доверия имеют Офис президента (26%) и международные организации (21%). Организации гражданского общества получили доверие 14% респондентов, центр стратегических коммуникаций — 11%, правоохранительные органы и лидеры мнений — по 9% каждый.

Исследование также выявило высокий уровень обеспокоенности украинцев влиянием дезинформации. В целом 84% респондентов выразили обеспокоенность распространением фейковых новостей среди населения, тогда как 16% не испытывают такой тревоги.

Анализ подписок на публичные каналы подтвердил доминирование Telegram — 62% украинцев следят за новостями через этот мессенджер. YouTube используют для этой цели 32% опрошенных, Facebook — 22%. Меньшую популярность имеют Viber (18%), Instagram (16%) и TikTok (14%).

Опрос проводился Rating Group с 31 июля по 5 августа среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Исследование охватило все области Украины, за исключением временно оккупированных территорий. Интервью проводились методом CATI (компьютерные телефонные интервью), статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Результаты этого исследования коррелируют с другими опросами о доверии украинцев к медиаисточникам. В частности, предыдущие исследования показали, что телемарафон «Единые новости» вызывает наименьшее доверие среди граждан — ему не верят 39% опрошенных. Зато Telegram-каналы и YouTube-контент демонстрировали высокие рейтинги доверия — 29% и 24% соответственно, что подтверждает тенденцию перехода аудитории к цифровым платформам.