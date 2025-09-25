UARU

UARU

Qualcomm: первые 6G-устройства появятся в 2028 году

Новости
Генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон
Генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон пообіцяв, що 6G-пристрої з'явиться у 2028 році». Фото: © Кайл Барр / Gizmodo

В американской корпорации Qualcomm считают, что первые тестовые устройства с поддержкой сетей шестого поколения могут появиться к 2028 году. Генеральный директор компании Кристиано Амон заявил об этом на конференции Snapdragon Summit, подчеркнув революционный потенциал новой технологии для развития умной электроники. Об этом сообщает Android Headlines.

По мнению руководителя Qualcomm, технология 6G станет основой для совершенно новых категорий устройств. К ним будут относиться умные кольца, очки дополненной реальности и гаджеты со встроенным искусственным интеллектом (ИИ). Такая экосистема позволит пользователям получать индивидуальные рекомендации и поддержку мгновенно.

Главной технологической новинкой 6G станет использование терагерцевого частотного диапазона. Это обеспечит значительное увеличение скорости передачи данных и пропускной способности сетей по сравнению с нынешним 5G-стандартом. Такие характеристики создадут предпосылки для развертывания сложных ИИ-сервисов непосредственно на пользовательских устройствах.

Сроки развития 6G соответствуют устоявшимся циклам развития мобильных сетей. Первые смартфоны с поддержкой 5G появились в 2016 году, а широкое коммерческое внедрение началось в 2019-м с выходом Samsung Galaxy S10 5G. Поэтому появление 6G через двенадцать лет после начала пятого поколения отражает естественную эволюцию отрасли.

Большое значение в структуре 6G будут иметь автономные ИИ-агенты. Эти системы смогут собирать информацию с многих датчиков, анализировать ее и давать пользователям актуальные советы без задержек. Сочетание облачных вычислений непосредственно с конечными устройствами откроет новые возможности для интерактивных приложений.

Впрочем, точные сроки массового коммерческого выпуска 6G-смартфонов пока неизвестны. Qualcomm говорит только о предкоммерческих образцах, предназначенных для тестирования и демонстрации возможностей технологии. Полноценное развертывание сетей шестого поколения потребует согласования с телекоммуникационными операторами и регулирующими органами.

Ранее мы сообщали, что японский оператор SoftBank успешно провел испытания 6G-сетей в реальных условиях, используя частотный диапазон 7 гигагерц.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
