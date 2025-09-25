Перенос мобильных номеров в день заявки: что думает Vodafone

После объявления lifecell о внедрении ускоренной процедуры переноса мобильных номеров (MNP) за один день, Mediasat обратился к другим украинским мобильным операторам с запросом об их планах относительно аналогичного нововведения. В отличие от «Киевстара», который не ответил на запрос редакции, компания Vodafone предоставила подробные разъяснения своей позиции относительно оптимизации и ускорения процедуры MNP.

В Vodafone отметили, что всегда поддерживают решения, которые делают услуги более удобными для абонентов. В то же время оператор подчеркнул, что возможность переноса номера в тот же день существовала и раньше, поскольку была предусмотрена действующим Порядком. Однако на практике технические настройки со стороны государственного администратора делали этот вариант практически невозможным. «Те изменения, о которых сейчас заявлено, лишь частично улучшают ситуацию, но условие подать заявку до 10:30 существенно сужает реальные возможности для абонента», — отметили в компании.

Представители оператора подчеркнули, что говорить о каких-либо принципиальных изменениях в процедуре MNP пока преждевременно. В то же время Vodafone работает над тем, чтобы все возможности, предусмотренные законодательством, были доступны клиентам в наиболее удобном формате.

Что касается оптимизации процедуры переноса номеров, в Vodafone назвали это постоянным процессом, который никогда не останавливается. Работа компании имеет два основных направления: выполнение требований, утвержденных государственным регулятором, и непрерывное совершенствование сервисной части. «Мы постоянно анализируем рынок и потребности пользователей, чтобы услуга оставалась актуальной и удобной», — сообщили в компании.

Оценивая влияние нововведения lifecell на конкуренцию, в Vodafone отметили, что рынок мобильной связи в Украине достаточно динамичен. Услуга переноса номера является одним из ключевых инструментов для свободы выбора абонента. В то же время представители компании подчеркнули, что даже предыдущая схема с переносом на следующий день уже давала достаточную гибкость и позволяла принимать взвешенные решения.

«Для многих абонентов время «переспать с мыслью» даже было преимуществом», — отметили в Vodafone. Оператор считает, что нынешняя «однодневная» модель на практике выглядит достаточно ограниченной из-за узкого окна подачи заявки. Поэтому говорить о серьезном влиянии на конкуренцию пока рано, хотя постепенные шаги в направлении более гибкого и быстрого процесса являются положительным трендом для рынка в целом.

В Vodafone также рассказали о собственных преимуществах для абонентов, которые переходят в их сеть. Компания всегда работает над тем, чтобы такие клиенты получали дополнительную ценность — сервис, гибкие тарифные решения и возможность персонализации под собственные потребности. Главная цель оператора — сделать процесс перехода максимально комфортным, а пользование услугами — положительным опытом.

Среди новых инициатив по услуге MNP представители Vodafone отметили постоянное совершенствование процесса переноса номера для обеспечения простоты и прозрачности. Особое внимание компания уделяет тарифным предложениям для новых клиентов, которые делают переход в сеть еще более привлекательным.

Напомним, недавно в Vodafone внедрили сразу две новые функции, которые упрощают процедуру MNP: идентификацию через «Дію» и возможность перенести номер в сеть Vodafone полностью онлайн. Это позволяет клиентам завершить процедуру без посещения магазина и звонков в контакт-центр — все можно сделать через сайт www.vodafone.ua/mnp.