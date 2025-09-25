UARU

MEGOGO покажет юношеский чемпионат Европы по футзалу

MEGOGO СПОРТ

Медиасервис MEGOGO покажет чемпионат Европы по футзалу среди юношей до 19 лет. Турнир пройдет в Молдове с 28 сентября по 5 октября. Об этом сообщается на сайте медиасервиса.

В соревнованиях примут участие восемь лучших европейских сборных, которые разделили на две группы. В первую группу вошли хозяева турнира — сборная Молдовы, а также команды Португалии, Италии и Украины. Вторую группу составили сборные Словении, Испании, Турции и Чехии.

Украинская юношеская сборная начнет групповой этап матчем против хозяев турнира. Поединок Молдова — Украина состоится 28 сентября в 12:50. На следующий день, 29 сентября в 20:20, украинцы встретятся с португальскими футзалистами.

Последний матч группового этапа для украинцев состоится 1 октября в 20:20. Тогда наша сборная сыграет против итальянской команды.

Трансляции будут доступны на OTT-платформе MEGOGO и эфирно-кабельном телеканале «MEGOGO СПОРТ».

