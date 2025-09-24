Харьковский горсовет заказал у «Киевстара» анализ миграционных потоков за 588 тысяч гривен

Департамент цифровой трансформации Харьковского городского совета заключил соглашение с ЧАО «Киевстар» об исследовании миграционных потоков населения на сумму 588 тысяч гривен. Соглашение подписали 18 сентября этого года. Об этом сообщает издание «Наши Деньги», ссылаясь на данные из системы «Прозорро».

Согласно условиям договора, телекоммуникационный оператор проведет углубленный анализ перемещения населения по обезличенным данным своих абонентов. Исследование охватит период с 2022 по 2025 год и будет основано на эталонной группе пользователей сети.

Основой для анализа станет абонентская база, которая в сентябре-ноябре 2020 года преимущественно находилась в Харькове. Именно этот сегмент пользователей будет служить контрольной группой для отслеживания дальнейших миграционных процессов. Методика предусматривает наблюдение за перемещениями этой эталонной группы в течение всего периода исследования.

Отдельное внимание в проекте будет уделено изучению маятниковой миграции между Харьковом и областью. Это позволит определить интенсивность регулярных перемещений граждан различными видами транспорта. Анализ будет содержать сведения о передвижениях на автомобилях, поездах, метро, а также пешеходных маршрутах.

Основой исследования являются значительные демографические изменения в регионе. В июле 2022 года Харьковская военно-гражданская администрация (ВГА) оценивала, что из 1,4 миллиона жителей в городе осталось не более 800 тысяч человек. В то же время осенью того же года глава Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Олег Синегубов сообщал о возвращении в Харьков около одного миллиона человек.

Финансовая структура контракта предусматривает два этапа выполнения работ. Основной отчет за период с 1 января 2021 года по 31 августа 2025 года будет стоить 420 тысяч гривен. Дополнительно подготовят четыре ежемесячных отчета за сентябрь-декабрь 2025 года стоимостью 42 тысячи гривен каждый.

Закупку осуществили без проведения торгов из-за необходимости защиты прав интеллектуальной собственности. Заказчик заранее объявил о предстоящей закупке на собственном веб-ресурсе и получил только одно коммерческое предложение. В своем заявлении «Киевстар» подчеркнул исключительность владения соответствующей базой данных абонентов.

Технические возможности оператора обеспечивают высокое качество исследования. На 2025 год абонентская база «Киевстара» насчитывает более 24 миллионов пользователей. Сеть 4G оператора охватывает 96 процентов населения на подконтрольной территории Украины. В Харькове покрытие LTE достигает 99,8 процента.

Для реализации проекта компания будет использовать собственную команду Big Data-аналитиков. Технологический арсенал охватывает более 100 сегментов, разработанных с помощью машинного обучения (Machine Learning), и широкий набор готовых решений для различных аналитических задач. Как владелец базы данных, «Киевстар» имеет исключительное право на ее использование в подобных исследованиях.

Подобные закупки аналитических услуг у основных мобильных операторов в системе «Прозорро» случаются редко. Среди подобных примеров «Наши Деньги» называют заказ Одесского горсовета в 2024 году на индивидуальную геоаналитику туристических потоков от ЧАО «ВФ Украина» за 82 тысячи гривен. В 2023 году Николаевский горсовет также приобрел у этой компании аналитически-информационные данные о демографических показателях жителей за 50 тысяч гривен.