Американская компания Google объявила о запуске нейросети Gemini на телевизорах, работающих под управлением операционной системы Google TV. Пока что нейросеть доступна исключительно на моделях TCL QM9K. Впрочем, до конца текущего года компания планирует распространить функциональность и на другие устройства.

Новая технология заменит привычный Google Assistant в телевизорах. В отличие от предыдущего помощника, Gemini предлагает более естественное взаимодействие благодаря поддержке диалога в свободной форме. Пользователи могут запустить помощника голосовыми командами или нажав кнопку микрофона на пульте управления.

Introducing Gemini for Google TV

Основным преимуществом нового решения является способность обрабатывать сложные поисковые запросы. К примеру, пользователь может попросить: «Найди что-нибудь подходящее для просмотра с женой: мне нравятся драмы, а ей — легкие комедии». Кроме того, помощник может предоставить краткое изложение предыдущих сезонов сериалов, показать отзывы критиков или рассказать о самых популярных новинках.

Возможности Gemini не ограничиваются поиском развлекательного контента. Нейросеть умеет объяснять учебные темы, советовать видеоуроки для освоения новых навыков и предлагать рецепты с пошаговыми видеоинструкциями. После получения ответа пользователь может задавать уточняющие вопросы, чтобы узнать больше.

Презентацию внедрения Gemini для телевизоров компания впервые показала на выставке CES 2025. Сейчас технология доступна исключительно на моделях TCL QM9K, однако до конца 2025 года ею оснастят телевизоры Hisense серий U7, U8 и UX, а также модели TCL QM7K, QM8K и X11K. В списке также есть медиаприставка Onn 4K Pro от Walmart.

Google также планирует распространить присутствие Gemini на устройства Google TV Streamer и добавить новые функции для телевизоров в будущем. Это решение является частью стратегии компании по внедрению искусственного интеллекта во все продукты экосистемы.