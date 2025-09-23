UARU

Тейлор Свифт получила собственный временный радиоканал на сервисе спутникового радио SiriusXM

Taylor’s Channel 13

Американская спутниковая радиослужба SiriusXM создала специальный канал Taylor’s Channel 13, который в течение нескольких недель будет транслировать исключительно музыку певицы Тейлор Свифт. Об этом сообщает Euronews.

Канал начал вещание 20 сентября и будет работать до 19 октября этого года. Станция демонстрирует весь спектр творческого наследия американской артистки, охватывая все периоды ее музыкальной карьеры. Идея канала заключается в круглосуточной трансляции композиций из каталога певицы.

Особое внимание канал будет уделять будущему альбому The Life of a Showgirl, который выйдет 3 октября. После официального релиза новой работы станция будет играть ее полностью каждые два часа подряд.

Президент и главный контент-директор SiriusXM Скотт Гринстайн прокомментировал запуск проекта: «Тейлор Свифт продолжает доминировать не только в мире музыки, но и во всех аспектах поп-культуры. Ее песни, возглавляющие чарты и получающие награды, находят отклик у каждого поколения слушателей, и мы рады предоставить нашим подписчикам место, где они смогут отпраздновать свою любовь к Тейлор и новый альбом».

Руководитель компании также добавил, что SiriusXM поддерживает творчество Свифт с самого начала ее карьеры и защищает художественные достижения певицы на всех этапах профессионального развития.

Taylor’s Channel 13 доступен для подписчиков SiriusXM по адресу.

