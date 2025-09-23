24 сентября начинается основной этап Лиги Европы сезона 2025/26. Центральным поединком первого тура станет встреча французской Ниццы и итальянской Ромы, в составе которой будет выступать украинский нападающий Артем Довбик. Поединок состоится на стадионе «Альянц Ривьера» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Все матчи новой кампании европейского турнира будет эксклюзивно транслировать медиасервис MEGOGO — официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине. Зрители смогут смотреть игры на ОТТ-платформе по одной из трех подписок: «Спорт», «Максимальная» и «MEGOPACK N+S».

Отдельные матчи также будут доступны бесплатно. Эти трансляции будут показаны в прямом эфире на телеканале «MEGOGO СПОРТ», который можно смотреть в сети наземного цифрового телевидения T2 и в сетях операторов кабельного ТВ.

Студийные программы первого тура будут посвящены двум главным поединкам. 24 сентября в 21:30 начнется студия перед матчем Ницца – Рома, который прокомментируют Вадим Шевякин и Виталий Похвала. На следующий день, 25 сентября, также в 21:30 начнется студийная передача перед игрой Астон Вилла – Болонья, которую прокомментируют Александр Новак и Глеб Скрипченко.

Расписание студий MEGOGO на первый тур Лиги Европы

24 сентября

Матч: Ницца – Рома

Начало студии: 21:30

Начало матча: 22:00

Комментаторы: Вадим Шевякин и Виталий Похвала

25 сентября

Матч: Астон Вилла – Болонья

Начало студии: 21:30

Начало матча: 22:00

Комментаторы: Александр Новак и Глеб Скрипченко

Зрителей ждет не только обновленное визуальное оформление эфиров, но и свежий взгляд новых приглашенных экспертов в аналитических программах.

Расписание трансляций матчей Лиги Европы на канале «MEGOGO СПОРТ»

24 сентября

19:45 | ПАОК – Маккаби Тель-Авив

22:00 | Фрайбург – Базель

25 сентября

19:45 | Гоу Эхед Иглз – ФКСБ

22:00 | Янг Бойз – Панатинаикос