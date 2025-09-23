HBO Max готовится к официальному запуску в Украине

Стриминговая платформа HBO Max вскоре начнет полноценную работу в Украине. Об этом свидетельствуют изменения на официальном сайте платформы. Сервис уже получил украинскую локализацию официального сайта с надписью «Уже скоро» и подробной информацией о тарифах.

Украинским пользователям предлагают два варианта подписки. Тариф «Стандарт» будет стоить 7,99 евро в месяц и позволит просматривать контент качества Full HD на двух устройствах одновременно. Этот план также включает возможность загрузки до 30 эпизодов для просмотра без интернета.

Расширенный план «Премиум» обойдется в 9,99 евро ежемесячно. Он позволяет просматривать видео одновременно на четырех устройствах, из которых два предназначены для спортивного контента. Пользователи этого тарифа смогут смотреть видео качества 4K UHD со звуком Dolby Atmos при условии поддержки устройством, а также загружать до 100 эпизодов.

Отдельным дополнением к любому из основных планов станет спортивный пакет. Он откроет доступ к каналам Eurosport 1 и Eurosport 2, расширяя спортивный контент платформы.

Точная дата начала работы HBO Max в Украине пока неизвестна.

Напомним, летом 2025 года медиасервис MEGOGO стал официальным партнером запуска стриминговой платформы HBO Max от Warner Bros. Discovery в Украине. Это партнерство позволило украинским пользователям получить доступ к контенту от Warner Bros. Pictures, DC Studios, HBO, Discovery Channel, TLC и других брендов компании в рамках подписки «Максимальная».

Стоит отметить, что Warner Bros. Discovery недавно вернулась к оригинальному названию HBO Max после неудачного ребрендинга на просто Max в 2023 году. Компания была вынуждена восстановить прежнее название из-за неприятия изменений пользователями.