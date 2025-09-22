UARU

В так называемой ЛНР возобновили бесплатную установку спутниковых антенн «Русский мир»

Пакет супутникового телебачення «Русский мир»

Оператор спутникового телевидения «Русский мир» возобновил программу бесплатной установки спутниковых антенн на временно оккупированных территориях Луганской области. Как сообщает телеканал «Луганск 24», это произошло после подписания указа о запрете нелицензированного спутникового оборудования на территориях, контролируемых так называемой ЛНР.

Новое оборудование устанавливают в первую очередь в населенных пунктах, находящихся вне зоны покрытия цифрового эфирного телевидения. Одновременно проводят замену украинского спутникового оборудования, которое в народе называют «горынычем». Владельцы такого оборудования должны демонтировать его до 1 ноября 2025 года.

Телевизионный пакет «Русский мир» содержит 40 каналов различной тематики. В его состав входят 20 общедоступных российских телеканалов, семь региональных и 13 развлекательных каналов, созданных специально для этого проекта.

Местные «власти» ввели два основных способа получения бесплатного оборудования. Первый вариант предусматривает льготное установление в населенных пунктах так называемой «белой зоны» — территории без устойчивого телевизионного сигнала. Второй способ позволяет поменять старое украинское оборудование на новое российское без дополнительных затрат.

Монтажные работы уже начались в отдельных населенных пунктах оккупированной Луганщины. В частности, новые антенны установили жителям села Великая Черниговка Станично-Луганского округа.

