SpaceX подала заявку на развертывание дополнительных 15 тысяч спутников для прямой связи со смартфонами

Американская космическая компания SpaceX попросила Федеральную комиссию по связи (FCC) разрешить запуск 15 тысяч дополнительных спутников Starlink для прямого подключения мобильных телефонов. Новая спутниковая система будет работать на радиочастотном спектре, который компания получила благодаря соглашению с EchoStar за 17 миллиардов долларов. Заявка в регуляторный орган была подана в прошлую пятницу, сообщает PCMag.

Новая система должна обеспечить «повсеместное подключение обычных мобильных телефонов и широкого круга других устройств и пользовательских терминалов». Такое решение позволит расширить возможности спутникового интернета Starlink за пределы привычных наземных терминалов.

- Реклама -

Новую группировку разместят на ближайшей к Земле орбите — на высоте от 326 до 335 километров. Такая близость обеспечит наименьшую задержку сигнала при соединении с мобильными устройствами. Космические аппараты будут работать в частотном диапазоне от 1,91 до 1,995 гигагерца на американском рынке, используя спектр EchoStar и частотные полосы партнера T-Mobile.

На международных рынках компания будет использовать значительно более широкий диапазон частот. Согласно информации из документов, система «будет состоять из созвездия спутников на низкой и сверхнизкой околоземной орбите с использованием имеющегося наземного оборудования SpaceX, а также дополнительного оборудования, направленного на оптимизацию производительности для потребителей».

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл недавно сообщила, что компания сотрудничает с производителями полупроводников, чтобы встроить необходимые чипсеты в смартфоны. Такая работа должна расширить совместимость услуг Starlink с большим количеством моделей мобильных устройств.

В то же время генеральный директор компании Илон Маск отметил, что разработка чипов для смартфонов, способных поддерживать радиочастоты EchoStar, займет не менее двух лет. Одобрение FCC для сотовой группировки Starlink также потребует немало времени.

Соглашение с EchoStar даст SpaceX еще одно преимущество — возможность развертывать наземные системы в США благодаря лицензии на наземную связь AWS-4 в диапазоне 2 гигагерца. Это позволит компании создать «гибридную спутниково-наземную сеть для расширения покрытия и пропускной способности сервисов».

Эту заявку SpaceX подала через год после предыдущего обращения в FCC — тогда просили разрешить использование 29 988 спутников для домашнего широкополосного доступа Starlink. Эта система должна обеспечивать гигабитные скорости интернета.