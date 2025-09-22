Производство украинского мультсериала «Пес Патрон» приостановлено из-за решения Трампа

Решение президента США Дональда Трампа о закрытии грантовых программ Агентства США по международному развитию (USAID) прервало создание украинского образовательного мультсериала «Пес Патрон», который учит детей безопасному поведению в условиях минной угрозы. Об этом в интервью «Украинским новостям» рассказала украинская аниматор и сценарист Саша Рубан.

Автор проекта сообщила, что команда успела завершить первый сезон. Зрители увидели десять основных эпизодов и один специальный выпуск. Однако второй сезон остался незавершенным — авторы успели сделать только пять серий из десяти запланированных.

Американская администрация прекратила финансирование международных грантовых инициатив, что остановило производство. «Господин Трамп сказал: “…грантовыми программами руководила кучка сумасшедших, и мы их прогоним”. Поэтому грантовые программы отменили», — пояснила Рубан.

Закрытие финансирования от USAID коснулось не только «Пса Патрона». Также пострадал другой украинский анимационный проект — сериал «На краю миров», авторы которого успели выпустить только три эпизода.

Эти решения отражают масштабные изменения во внешней политике США. В конце августа этого года государственный секретарь Марко Рубио официально подтвердил, что USAID находится в процессе закрытия.