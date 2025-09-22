UARU

UARU

Производство украинского мультсериала «Пес Патрон» приостановлено из-за решения Трампа

НовостиКино
Пес Патрон

Решение президента США Дональда Трампа о закрытии грантовых программ Агентства США по международному развитию (USAID) прервало создание украинского образовательного мультсериала «Пес Патрон», который учит детей безопасному поведению в условиях минной угрозы. Об этом в интервью «Украинским новостям» рассказала украинская аниматор и сценарист Саша Рубан.

Автор проекта сообщила, что команда успела завершить первый сезон. Зрители увидели десять основных эпизодов и один специальный выпуск. Однако второй сезон остался незавершенным — авторы успели сделать только пять серий из десяти запланированных.

- Реклама -

Американская администрация прекратила финансирование международных грантовых инициатив, что остановило производство. «Господин Трамп сказал: “…грантовыми программами руководила кучка сумасшедших, и мы их прогоним”. Поэтому грантовые программы отменили», — пояснила Рубан.

Закрытие финансирования от USAID коснулось не только «Пса Патрона». Также пострадал другой украинский анимационный проект — сериал «На краю миров», авторы которого успели выпустить только три эпизода.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Эти решения отражают масштабные изменения во внешней политике США. В конце августа этого года государственный секретарь Марко Рубио официально подтвердил, что USAID находится в процессе закрытия.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

SpaceX подала заявку на развертывание дополнительных 15 тысяч спутников для прямой связи со смартфонами

SpaceX попросила Федеральную комиссию по связи (FCC) разрешить запуск 15 тысяч дополнительных спутников Starlink для прямого подключения мобильных телефонов.
Новости

В так называемой ЛНР возобновили бесплатную установку спутниковых антенн «Русский мир»

Оператор спутникового телевидения «Русский мир» возобновил программу бесплатной установки спутниковых антенн на временно оккупированных территориях Луганской области.
Новости

ЕС планирует отменить закон о cookies, заполонивших интернет навязчивыми поп-ап баннерами

Еврокомиссия разрабатывает масштабную реформу, которая может навсегда избавить пользователей от навязчивых баннеров о согласии на использование cookies.
Новости

lifecell запустил акцию с годовой подпиской на MEGOGO

Мобильный оператор lifecell запустил акцию «Го на lifecell с MEGOGO», которая позволяет бесплатно получить годовой доступ к медиасервису MEGOGO.
Новости

«Киевстар» купит облачного провайдера GigaCloud — источники

«Киевстар», крупнейший телекоммуникационный оператор Украины, приобретает 80% акций компании GigaCloud, входящей в число ведущих облачных провайдеров страны.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить