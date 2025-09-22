Мобильный оператор lifecell запустил акцию «Го на lifecell с MEGOGO», которая позволяет бесплатно получить годовой доступ к медиасервису MEGOGO. По сообщению пресс-службы компании, предложение будет действовать с 22 сентября по 22 декабря 2025 года.

Акция предназначена для пользователей, которые планируют сменить мобильного оператора с помощью процедуры сохранения номера Mobile Number Portability (MNP). Чтобы принять участие в акции, нужно перейти в сеть lifecell, сохранив прежний номер телефона, и выбрать один из двух тарифных планов — «Мега» или «Макси».

Медиауслуги автоматически активируются после оплаты первого месячного пакета выбранного тарифа. Клиентам остается только авторизоваться в приложении MEGOGO, используя свой мобильный номер lifecell.

Пользователи тарифа «Мега» получат доступ к годовой подписке MEGOGO «Максимальная». Эта подписка содержит более 480 телевизионных каналов и более 16 000 фильмов и сериалов. Кроме того, абоненты смогут просматривать эксклюзивный контент от ведущих мировых студий HBO Max, Disney, Warner Bros и Paramount+. К преимуществам также относятся прямые трансляции самых популярных европейских футбольных турниров, в частности Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Абоненты тарифа «Макси» получат годовую подписку MEGOGO «Оптимальная». Эта подписка открывает доступ к примерно 445 телеканалам и более 11 500 кинофильмам и сериалам. Пользователи также смогут смотреть спортивные события и премиальные проекты от Disney, MTV и Paramount+.

«Ежедневно сотни абонентов других операторов выбирают lifecell, сохраняя свой номер. С момента запуска сервиса MNP мы остаемся самым популярным выбором украинцев для переноса номера: в первом полугодии 2025 года около 70% всех переходов были осуществлены в пользу lifecell. Мы стремимся оправдать это доверие, предлагая современные сервисы, прозрачные условия обслуживания и выгодные тарифы, чтобы каждый абонент получал максимум от пользования сетью. Партнерство с MEGOGO позволяет новым клиентам lifecell получить годовой доступ к контенту премиум-класса без дополнительной платы», — отметил Дмитрий Дзябура, директор по маркетингу группы компаний DVL (Датагруп-Volia-lifecell).

Следует отметить, что акция имеет определенные ограничения. Если не оплатить вовремя ежемесячный тарифный пакет, доступ к MEGOGO временно приостанавливается до полной оплаты. При этом общий срок действия подписки не приостанавливается. Смена тарифного плана на другой, не предусмотренный условиями акции, приводит к автоматическому прекращению бесплатной подписки. Акция действует на всей территории Украины, кроме временно оккупированных и неподконтрольных территорий.

Подробная информация об акции доступна по ссылке, а пошаговые инструкции по переходу в сеть lifecell через MNP — на сайте mnp.lifecell.ua.

Напомним, процедура переноса номера в сеть lifecell стала еще удобнее благодаря введенной 15 сентября возможности ускоренного MNP. Теперь абоненты могут завершить перенос номера в день подачи заявки.