ЕС планирует отменить закон о cookies, заполонивших интернет навязчивыми поп-ап баннерами

Европейская комиссия разрабатывает масштабную реформу цифрового регулирования, которая может навсегда избавить пользователей интернета от навязчивых баннеров о согласии на использование cookies. Инициатива направлена на пересмотр правил 2009 года, которые создали современную систему «всплывающих уведомлений» на веб-сайтах. Об этом пишет Politico.

Текущее законодательство основано на обновленной директиве e-Privacy, которая обязывает сайты получать разрешение пользователей перед размещением cookies на их устройствах. Исключением являются только те файлы, которые «абсолютно необходимы» для функционирования сервиса. Это требование привело к появлению баннеров согласия практически на каждом веб-ресурсе.

Эксперты отмечают неэффективность действующей системы. «Слишком много согласия фактически убивает саму идею согласия», — комментирует юрист по защите данных компании Keller and Heckman Питер Креддок. Он подчеркивает, что пользователи привыкли автоматически нажимать кнопку «согласен», не обращая внимания на содержание сообщений.

Брюссель готовится кардинально изменить ситуацию. В декабре комиссия должна представить «омнибус-текст» — комплексный документ для устранения чрезмерных требований к цифровым компаниям. На прошлой неделе состоялись консультации с представителями индустрии по возможным направлениям реформирования cookie-правил.

Среди рассматриваемых вариантов — возможность однократной настройки пользовательских предпочтений непосредственно в браузере вместо повторных подтверждений на каждом сайте. Альтернативой может стать расширение перечня случаев, когда согласие пользователя не требуется.

Отдельные страны-члены ЕС уже выдвинули собственные предложения по упрощению. Дания предложила отказаться от баннеров в ситуациях, когда cookies необходимы для технических функций или базового сбора статистики.

Представители индустрии выступают за интеграцию cookie-правил в Общий регламент по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR). Это решение обеспечило бы большую гибкость, позволив компаниям выбирать подходы в зависимости от уровня риска. Текущая директива e-Privacy требует обязательного согласия во всех случаях.

Однако реформа неизбежно столкнется с серьезным сопротивлением организаций по защите конфиденциальности. Европейские активисты опасаются, что расширение исключений откроет новые возможности для отслеживания пользователей и показа таргетированной рекламы. «Сосредотачиваться только на cookies — это как переставлять шезлонги на «Титанике», где сам корабль — это рекламное слежение», — предупреждает советник European Digital Rights Иксасо Домингес де Олазабаль.

Дискуссия вокруг реформы продолжится в следующем году во время презентации нового законодательного акта Digital Fairness Act. Этот документ должен урегулировать сферу онлайн-рекламы и защитить потребителей от манипулятивных дизайнерских решений.