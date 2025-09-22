Быстрый перекус и его последствия для зубов

В современном ритме жизни перекусы стали нормой. Каждый такой прием пищи создает идеальную среду для размножения бактерий, которые вызывают кариес. Как же защитить свои зубы, когда нет возможности воспользоваться зубной щеткой? Разбираемся вместе.

Влияние перекусов на pH-баланс полости рта

Во время еды бактерии в ротовой полости начинают активно перерабатывать углеводы, выделяя кислоты. Эти кислоты снижают pH-баланс во рту, что является основной причиной деминерализации и разрушения зубной эмали.

В норме pH слюны составляет около 7,0. После еды он может резко падать до 5,5 и ниже. Слюна со временем нейтрализует эту кислотность, но при частых перекусах зубы постоянно находятся в агрессивной кислой среде, что делает их уязвимыми.

Жевательная резинка: один из механизмов защиты

Жевательная резинка — это не просто средство для свежести дыхания. Ее основная польза заключается в мощной стимуляции слюноотделения. Слюна — это наш природный защитный механизм. Она выполняет несколько важных функций:

Нейтрализация кислот. Щелочная среда слюны помогает быстро восстановить pH-баланс во рту, прерывая процесс деминерализации. Механическое очищение. Поток слюны смывает остатки пищи и бактерии с поверхности зубов.

Также слюна выполняет функцию реминализации. Она насыщена минералами, такими как кальций и фосфаты, которые способствуют восстановлению поврежденных участков эмали.

Выбор правильной жвачки

Не все жевательные резинки полезны. Для защиты зубов выбирайте только те, которые не содержат сахара. Обращайте внимание на подсластители:

Ксилит. Активно борется с кариесом. Исследования показали, что он подавляет рост бактерий, которые являются основной причиной кариеса. Сорбит и мальтит. Безопасны для зубов, но не имеют выраженного антибактериального эффекта. Изомальт. Уменьшает уровень кислотности во рту.

Один из проверенных брендов, который предлагает широкий ассортимент жвачек без сахара с доказанной эффективностью — Орбит.

Правила использования

Жевательная резинка — это лишь вспомогательный инструмент. Чтобы она приносила пользу, придерживайтесь таких рекомендаций:

Жуйте не дольше 10 – 15 минут после еды. Длительное жевание создает излишнюю нагрузку на челюстной сустав, что может привести к боли и дискомфорту. Не заменяйте жвачкой чистку зубов. Она не способна полностью очистить зубы от налета и не проникает в труднодоступные места. Избегайте жевания натощак, так как это может стимулировать выработку желудочного сока и вызвать дискомфорт.



Частые перекусы — это реальный вызов для здоровья зубов. Но правильный подход к гигиене даже вне дома поможет избежать неприятных последствий.