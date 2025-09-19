На МКС начал работать первый в мире орбитальный дата-центр

На борту Международной космической станции (МКС) официально ввели в эксплуатацию прототип первого орбитального дата-центра AxDCU-1. Этот прорывной проект должен решить проблему нехватки вычислительных мощностей в космосе и обеспечить обработку данных непосредственно на орбите. Об этом говорится на сайте компании Axiom Space.

Инновационную систему доставили на станцию 24 августа во время 33-й коммерческой грузовой миссии SpaceX. Главная цель проекта – создать возможность обрабатывать информацию прямо в космосе без необходимости передавать огромные объемы первичных данных на Землю через ограниченные спутниковые каналы связи.

Техническую основу орбитального дата-центра составляет платформа Red Hat Device Edge, специально приспособленная для работы в условиях ограниченных ресурсов. Система использует облегченную версию Kubernetes под названием MicroShift, которая обеспечивает стабильную работу контейнеризованных приложений в автономном режиме. В то же время платформа имеет функции автоматического восстановления после сбоев и обновления, которые передаются частями для экономии пропускной способности.

Аппаратную часть проекта создала компания Spacebilt, использовав 64-разрядные процессоры Microchip PIC64-HPSC и твердотельные накопители SSD Phison Pascari общим объемом 128,88 терабайт. Такая конфигурация обеспечивает достаточную вычислительную мощность для обработки данных от различных спутников и космических аппаратов.

Особое значение в проекте имеет система оптической связи, разработанная компанией Skyloom. Специальный терминал может обеспечить скорость передачи данных до 2,5 гигабит в секунду. В будущем этот показатель планируют увеличить до 100 гигабит в секунду. Такая скорость позволит создать полноценную оптическую магистраль в космосе.

По словам коммерческого директора Skyloom Эрика Мольцау, компания закладывает фундамент оптической инфраструктуры, которая сделает космос таким же подключенным и богатым на данные как Земля. Это ускорит внедрение орбитальных облачных вычислений и систем искусственного интеллекта в космосе.

Орбитальный дата-центр будет обслуживать не только саму МКС, но и любые спутники с оптическими терминалами на борту. Космическим аппаратам больше не придется ждать очереди или удобного положения на орбите для передачи данных на Землю – система AxDCU-1 самостоятельно обработает информацию и передаст на планету только конечные результаты.

Этот проект – результат сотрудничества нескольких технологических компаний, в частности Axiom Space, Spacebilt, Microchip Technology, Phison Electronics и Skyloom. Успешный запуск орбитального дата-центра открывает новые возможности для космических исследований и коммерческого использования космического пространства.

Напомним, в прошлом году NASA заключила с компанией SpaceX контракт на сумму в $843 млн, который предусматривает разработку космического аппарата для снятия с орбиты Международной космической станции.