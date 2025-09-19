UARU

MEGOGO покажет церемонию вручения «Золотого мяча-2025» на OTT-платформе, в эфире T2 и на собственном Youtube-канале

Золотий м'яч-2025 на MEGOGO

Медиасервис MEGOGO получил права на трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча-2025» от французского журнала France Football. Об этом редакции Mediasat сообщила пресс-служба спортивного отдела MEGOGO.

69-я церемония вручения самой престижной индивидуальной футбольной награды состоится 22 сентября в Париже. Торжество пройдет в театре Шатле, куда съедутся самые яркие звезды мирового футбола.

Зрители в Украине смогут посмотреть церемонию разными способами. На OTT-платформе (over-the-top) мероприятие увидят владельцы подписок «Спорт», «Максимальная» и «MEGOPACK N+S». В то же время бесплатно церемонию покажет телеканал «MEGOGO СПОРТ» в эфире цифрового телевидения T2 и кабельных сетях.

Кроме того, компания организует прямую трансляцию на Youtube-канале «MEGOGO СПОРТ». Показ на различных платформах позволит самой широкой аудитории посмотреть престижное событие.

На украинском языке церемонию прокомментируют опытные спортивные журналисты Вадим Шевякин и Виталий Кравченко. Трансляция начнется в 21:00 по киевскому времени, что позволит отечественным болельщикам удобно посмотреть мероприятие.

Ведущими торжества в театре Шатле выступят нидерландская футбольная легенда Руд Гуллит и британская спортивная журналистка Кейт Скотт. Гуллит, который получил «Золотой мяч» в 1987 году, придаст событию символичности.

Напомним, «Золотой мяч» France Football считается самой авторитетной индивидуальной наградой в мировом футболе. Премию учредил французский журнал в 1956 году, и с тех пор она ежегодно отмечает лучших футболистов и футболисток планеты по результатам календарного года.

