«Киевстар» купит облачного провайдера GigaCloud — источники

«Киевстар», крупнейший телекоммуникационный оператор Украины, приобретает 80% акций компании GigaCloud, входящей в число ведущих облачных провайдеров страны. Об этом сообщает dev.ua со ссылкой на информацию от рыночных источников и бывших сотрудников компании.

О продаже контрольного пакета акций объявили на общем собрании сотрудников GigaCloud. В то же время источники отмечают, что сделка официально еще не завершена, поскольку в реестре до сих пор нет соответствующих записей. Причины сохранения миноритарных акционеров и размеры их будущих долей пока неизвестны.

Сегодня акционерами ООО «Гигаклауд» являются три оффшорные компании. Наибольшую долю имеет зарегистрированная на Мальте Nazlami Limited — 48,43%. Кипрская Telliani Limited владеет 31,15% уставного капитала, а мальтийская Zvityaga Limited — 20,42%.

Компанию создали трое предпринимателей: Назарий Курочко, Антон Хвастунов и Олег Полищук. В 2024 году GigaCloud получила доход 410 миллионов гривен при чистой прибыли 45,6 миллиона гривен.

Техническая инфраструктура провайдера основана на трех дата-центрах. Два из них — GigaCenter и BeMobile — работают в столице Украины, третий центр Atman функционирует в Варшаве.

Это соглашение соответствует стратегическим планам телекомоператора, о которых он объявил недавно. Во время выступления на американской фондовой бирже NASDAQ генеральный директор «Киевстара» Александр Комаров назвал облачные технологии одним из приоритетных направлений расширения бизнеса.

Экспертные оценки стоимости сделки основаны на стандартных рыночных мультипликаторах. По словам отраслевых аналитиков, подобные сделки обычно заключаются по 2,5-3 значения EBITDA компании. По этим расчетам, GigaCloud могла стоить от 12 до 15 миллионов долларов США.

СЕО GigaCloud Назарий Курочко подтвердил, что в настоящее время подана заявка в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). «Как крупнейший украинский облачный провайдер, в течение последних 20 месяцев GigaCloud рассматривала множество возможностей по привлечению инвестиций для реализации наших самых амбициозных и инновационных планов. В итоге мы остановились на партнере, с которым совпадаем в стратегическом видении», — отметил он в комментарии dev.ua.

В свою очередь представители «Киевстара» прокомментировали соглашение для «Forbes Украина», подчеркнув его стратегическое значение. «Инвестиция в GigaCloud станет логичным шагом в построении интегрированной цифровой экосистемы, а также важным этапом развития облачных сервисов и масштабирования бизнеса на пути к выполнению инвестиционных обязательств VEON в размере $1 млрд в течение 2023-2027 годов», — говорится в комментарии компании.

Этот год стал активным для «Киевстара» в плане корпоративных приобретений. Компания успешно завершила покупку 97% акций Uklon за 155 миллионов долларов. В то же время телекооператор увеличил свою долю в медицинской платформе Helsi с 69,99% до 97,99%, дополнительно инвестировав 11 миллионов долларов. Кроме того, «Киевстар» еще в 2024 году приобрел бориспольского интернет-провайдера LanTrace за 2 миллиона долларов.

Обновлено в 19:44. Добавлены комментарии «Киевстара» и GigaCloud.