YouTube представил новые ИИ-инструменты для анализа и оптимизации контента

Видеоплатформа YouTube объявила о внедрении ряда новых функций искусственного интеллекта (ИИ), которые должны автоматизировать ключевые процессы создания контента. Новые инструменты должны освободить видеоблоггеров от рутинных задач и оптимизировать их творческую деятельность. Об этом говорится в блоге YouTube.

Компания представила новые функции во время мероприятия Made on YouTube. Ранее платформа предоставляла авторам генераторы музыки и визуального контента. Теперь компания уделила внимание инструментам стратегического планирования и анализа.

Главной новинкой стал чат-бот Ask Studio. Этот помощник для анализа позволяет владельцам каналов получать подробную статистику эффективности контента. Вице-президент YouTube по управлению продуктами Амджад Ханиф назвал систему «творческим партнером». ИИ анализирует реакции аудитории на видео и определяет самые интересные моменты роликов.

Ask Studio работает со всеми типами контента канала. Система собирает данные из длинных и коротких видео, создавая полный аналитический обзор. Авторы могут запросить сводку комментариев, анализ настроений зрителей и персонализированные советы. Также ИИ помогает придумывать идеи для новых видео на основе комментариев и подбирать названия для роликов. Если статистика показывает спад просмотров в определенный момент видео, Ask Studio посоветует, как улучшить проблемный фрагмент.

Важной новинкой стало расширение возможностей A/B-тестирования. В прошлом году авторы могли тестировать только миниатюры видео. Новая версия позволяет проверять эффективность сочетаний миниатюр и заголовков. «Победителем» система выбирает вариант с самым высоким показателем времени просмотра.

Функция автоматического дубляжа также получила значительные улучшения. ИИ теперь не только переводит контент и озвучивает его голосами участников видео, но и исправляет движения губ, чтобы создать естественное впечатление. Однако после загрузки исправить некорректно переведенные фрагменты уже невозможно.

Специалисты считают эти нововведения изменением подходов в области создания контента. Обычно авторы использовали метод проб и ошибок, чтобы определить лучшие форматы публикаций. Теперь платформы прямо советуют, какую контент-стратегию выбрать.

Такой подход выгоден как авторам, так и YouTube, ведь все заинтересованы в увеличении времени просмотра. Опытные блогеры отмечают, что ИИ остается инструментом, а не панацеей. Идеи, которые предлагает алгоритм, могут стать отправной точкой, но самое глубокое понимание аудитории по прежнему принадлежит человеку.

Аудитория помогает авторам принимать осознанные творческие решения вместо механического повторения советов чат-бота. Такие сложные отношения искусственный интеллект воспроизвести пока не способен.

Внедрение новых ИИ-инструментов демонстрирует последовательную поддержку YouTube сообщества контент-мейкеров. За последние четыре года платформа выплатила создателям более $100 миллиардов, что подчеркивает стратегическую важность авторского контента для развития сервиса.