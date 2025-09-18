YouTube Live получил самое большое обновление за всю историю платформы

Видеоплатформа YouTube объявила о самом значительном обновлении своей системы прямых эфиров за все время существования сервиса. Нововведения включают интеграцию мини-игр, возможность одновременной трансляции в вертикальном и горизонтальном формате, реакции на события в прямом эфире, автоматическое создание коротких видео с помощью искусственного интеллекта и новые рекламные форматы. Об этом говорится в блоге YouTube.

Разработчики представили обновление во время мероприятия Made on YouTube, подчеркнув стремительный рост сферы прямых трансляций. Статистика платформы показывает, что во втором квартале 2025 года более тридцати процентов зарегистрированных пользователей ежедневно просматривали прямые эфиры. Такие показатели свидетельствуют об усилении конкуренции с TikTok Live и необходимости расширять функциональные возможности.

Главным элементом обновления стала интеграция сервиса Playables непосредственно в раздел Live. Ранее этот каталог бесплатных мини-игр был доступен только на главной странице платформы. Теперь стримеры могут привлекать аудиторию интерактивными играми, в частности популярными проектами Angry Birds Showdown, Cut the Rope, Tomb of the Mask и Trivia Crack.

Администрация YouTube рассматривает Playables как средство для начинающих стримеров, которое позволит им быстро наладить связь со зрителями. В то же время это решение должно усилить конкурентные позиции по отношению к Twitch — платформе, традиционно ориентированной на геймерскую аудиторию.

Второе ключевое нововведение заключается в возможности ведения одновременных трансляций в горизонтальном и вертикальном формате. Эта функция обеспечивает оптимальный просмотр контента как на персональных компьютерах, так и на мобильных устройствах. Все зрители будут иметь доступ к единому чату независимо от выбранного формата отображения.

Такое решение отражает общую рыночную тенденцию адаптации к растущей мобильной аудитории. Платформа Twitch уже внедрила подобную функцию двойного формата, а новый Apple iPhone 17 поддерживает запись в альбомной и портретной ориентации при вертикальном положении устройства. YouTube расширяет этот подход, позволяя авторам запускать вертикальные трансляции с мобильных устройств и реагировать на события других одновременных эфиров в реальном времени.

Обновление также содержит новые возможности искусственного интеллекта для автоматического отбора самых интересных моментов трансляции. Система самостоятельно создает короткие видео из выделенных фрагментов, которые авторы могут публиковать как отдельный контент. Кроме того, введена функция «Режим практики» (Practice Mode), которая позволяет тестировать настройки без риска случайного начала прямого эфира.

В сфере монетизации платформа представила новый рекламный формат «side-by-side», который размещается рядом с основным контентом без перекрытия изображения. Это решение должно обеспечить менее навязчивую рекламную интеграцию по сравнению с традиционными overlay-форматами.

Завершающим элементом обновления стала возможность быстрого переключения между публичными эфирами и трансляциями исключительно для платных подписчиков. Владельцы каналов смогут более эффективно создавать эксклюзивный контент для аудитории, которая готова платить за премиальный доступ.

