В Германии запустили первую в мире коммерческую 5G-сеть для «умных» поездов

Финская корпорация Nokia совместно с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn запустила первую в мире коммерческую 5G-сеть, созданную специально для «умного» железнодорожного транспорта. Новую технологию уже тестируют на цифровом полигоне Deutsche Bahn в Рудных горах в Саксонии.

Революционная система работает на частоте 1900 МГц с автономным ядром 5G Standalone (SA). Техническую основу сети составляют радиостанции Nokia AirScale, соединенные с 5G-ядром, которые обеспечивают уникальные возможности самовосстановления и автоматического аварийного переключения.

Ключевой особенностью новой платформы является возможность автономной работы. При возникновении технических сбоев или временной потере сигнала система самостоятельно восстанавливает работу без вмешательства технического персонала. Это достигается благодаря встроенным алгоритмам мониторинга в реальном времени.

«Deutsche Bahn хочет использовать преимущества современных телекоммуникаций на базе 5G для модернизации железнодорожной коммуникационной инфраструктуры», — отметил руководитель отдела телекоммуникационных платформ DB InfraGO Райнер Фачингер. По его словам, сотрудничество с технологическими лидерами позволяет внедрять новейшие инновации непосредственно в операционные процессы.

Новая сеть станет основой для внедрения системы Future Railway Mobile Communication System (FRMCS) — будущей системы мобильной связи для железнодорожного транспорта. Эта платформа должна заменить устаревшую сеть GSM-R, которая обслуживала европейские железные дороги на протяжении последних десятилетий.

FRMCS значительно расширяет возможности железнодорожных коммуникаций по сравнению с предыдущей системой. Если GSM-R обеспечивала базовую связь между машинистами и диспетчерами, то новая технология добавляет скорость и гибкость 5G-сетей. Это позволяет мгновенно передавать важную информацию и автоматически определять приоритеты для сообщений о безопасности.

Практическое применение технологии открывает новые горизонты для железнодорожной отрасли. Поезда смогут двигаться с меньшими интервалами, сохраняя безопасность, что повысит пропускную способность маршрутов. Система также обеспечит раннее выявление технических проблем и их устранение до того, как они перерастут в критические неисправности.

«Мы гордимся тем, что представляем первое в мире коммерческое решение 5G для железных дорог на полосе 1900 МГц», — подчеркнул руководитель европейского подразделения Nokia Рольф Вернер. По его мнению, проект открывает возможности для автоматизированного управления поездами, интеллектуального обслуживания и создания умной инфраструктуры станций.

Немецкий проект должен стать эталоном для аналогичных внедрений в других европейских странах. Nokia уже реализует похожие инициативы в Нидерландах, где компания помогает оператору железнодорожной инфраструктуры ProRail модернизировать мобильную сеть с последующим переходом на FRMCS.

В долгосрочной перспективе планируется постепенно заменить устаревшие системы GSM-R во всей Европе. Это обеспечит совместимость железнодорожных сетей разных стран и создаст единое цифровое пространство для европейского железнодорожного транспорта. Эксперты ожидают, что новая технология ускорит внедрение полностью автоматизированных поездов и их интеграцию с другими «умными» транспортными системами.

Deutsche Bahn активно развивает 5G-технологии не только для управления подвижным составом, но и для улучшения сервиса пассажиров. Компания ранее запустила масштабное испытание высокоскоростного интернета для путешествующих в проекте Gigabit Innovation Track XT, который объединил всех четырех национальных мобильных операторов для создания общей сетевой инфраструктуры вдоль железнодорожных маршрутов.