Телеканал FREEДОМ начал вещание в Албании

Телеканал FREEДОМ

Телеканал украинского иновещания FREEДОМ, ориентированный на русскоязычную аудиторию, стал доступен для зрителей в Албании. Местные телекоммуникационные провайдеры Tring и TIBO начали его трансляцию на своих платформах. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Мультимедийная платформа иновещания Украины» (ГП «МПИУ»).

Сотрудничество с албанскими операторами стало возможным благодаря активному содействию Министерства иностранных дел Украины и Посольства Украины в Республике Албания. Это первый случай, когда украинское государственное предприятие заключило соглашения с албанскими телевизионными операторами.

Благодаря подписанным соглашениям албанская аудитория получила доступ к украинскому контенту через несколько технических платформ. Телеканал доступен на IPTV/OTT платформе Tring на всей территории страны, а также во всех пакетах провайдера TIBO под номером 422.

Зрители могут смотреть программы FREEДОМ не только через местных операторов. Вещание также осуществляется через спутники HOTBIRD‑13G и TÜRKSAT 3A и международные OTT-сервисы, что существенно расширяет потенциальную аудиторию.

Стоит отметить, что Албания вошла в число первых европейских государств, которые после начала полномасштабного вторжения России в Украину прекратили трансляцию российских медиа на своих национальных цифровых платформах.

Tring является одним из ведущих телекоммуникационных операторов Албании с широким спектром услуг. Компания предоставляет доступ к более чем 150 албанским и международным каналам через различные устройства: смартфоны, планшеты, Smart TV и специальные приставки. Платформа отличается современными функциями «on demand» (по запросу), «catch-up» для воспроизведения записей эфиров, а также поддержкой дополнительных языковых дорожек и субтитров, что обеспечивает удобный просмотр для международной аудитории.

TIBO Communications Sh.p.k (TIBO) работает на албанском рынке с 2013 года как IPTV/OTT-платформа. Компания предоставляет телевидение в прямом эфире, видео по запросу и интернет-услуги через оптоволоконную сеть со скоростью до 1000 Mbps. Сервис работает с различными устройствами (Smart TV, Android TV, iOS и Android) и предлагает специальную приставку TIBO Box для обычных телевизоров. Пользователи могут выбрать семейный, спортивный, мобильный и премиум пакеты с семидневным бесплатным пробным периодом, функциями родительского контроля и возможностью одновременного использования нескольких устройств.

Ранее мы сообщали, что телеканал FREEДОМ стал доступен для просмотра в базовом пакете французского провайдера Free, входящего в состав корпорации Iliad.

Редакция Mediasat
