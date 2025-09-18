Meta представила смарт-очки со встроенным дисплеем и искусственным интеллектом

Компания Meta представила три новые модели смарт-очков с искусственным интеллектом (ИИ), среди которых впервые появились Ray-Ban с экраном дополненной реальности. Главной новинкой стали Meta Ray-Ban Display — первые массовые очки с проекционным экраном после неудачного опыта Google Glass.

Meta Ray-Ban Display

Новая модель Meta Ray-Ban Display выполнена в стиле классических Wayfarer. Очки оснащены камерой, микрофоном и динамиками. Ключевой особенностью является мини-дисплей, встроенный во внутреннюю часть правой линзы. Экран выводит изображение несколько ниже линии взгляда пользователя. Устройство может отображать текстовую информацию, фотографии, видеозвонки или навигационные данные.

Meet the Most Advanced AI Glasses with a Display | Meta Ray-Ban Display @Connect 2025

Дисплей виден исключительно владельцу очков. В то же время специальный индикатор на оправе сигнализирует окружающим о включении камеры. Такая система обеспечивает конфиденциальность пользователя и прозрачность для других людей.

Гендиректор Meta Марк Цукерберг впервые продемонстрировал устройство во время презентации Meta Connect. По его заявлению, именно смарт-очки предоставляют искусственному интеллекту возможность «видеть и слышать то же, что и человек». В будущем планируется добавить функцию создания фото и видео по голосовым запросам.

Управление Meta Ray-Ban Display осуществляется с помощью голосовых команд и прикосновений к дужкам. Дополнительно в комплект входит браслет Neural Band. Этот аксессуар регистрирует электрические импульсы мышц предплечья. Это позволяет управлять интерфейсом с помощью жестов — от свайпов и щипков до виртуального креста. Позже разработчики добавят функцию «рисования в воздухе» пальцем.

Смарт-очки синхронизируются с iPhone и Android через Bluetooth. Поддерживаются приложения WhatsApp, Messenger и Instagram. Функции включают вывод субтитров и перевода в реальном времени, прокладку маршрутов, управление музыкой. Встроенный экран может использоваться как видоискатель камеры. Время работы от одного заряда достигает 6 часов. Зарядный кейс продлевает автономность до 30 часов.

Продажи Meta Ray-Ban Display в США начнутся 30 сентября по стартовой цене от 799 долларов. Выход на другие международные рынки запланирован на начало 2026 года.

Кроме того, Meta выпустила второе поколение Ray-Ban Meta AI без дисплея. Новая версия получила удвоенную автономность и улучшенную камеру. Цена составляет 379 долларов.

Oakley Meta Vanguard

Наряду с Ray-Ban компания представила спортивные очки Oakley Meta Vanguard. Эта модель не содержит встроенного дисплея, но оснащена камерой, микрофонами и динамиками. Дизайн напоминает популярные модели Oakley Radar и M-frame.

Introducing Oakley Meta Vanguard

Oakley Meta Vanguard созданы специально для спортивных тренировок. Устройство водонепроницаемо, весит 66 граммов и работает до 9 часов. Очки поддерживают сменные линзы и насадки для носа. Камера автоматически записывает короткие видео при достижении спортивных целей — например, после пробега километра или достижения определенной скорости.

Meta заключила стратегическое партнерство с Garmin. Очки смогут получать данные с фитнес-часов и велокомпьютеров компании. К таким показателям относятся скорость, темп, пульс и дистанция.

Стоимость Oakley Meta Vanguard составит 499 долларов. Продажи стартуют 21 октября текущего года.