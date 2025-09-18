58% украинцев пользуются искусственным интеллектом — исследование Rakuten Viber

Масштабное исследование выяснило: 58% украинцев регулярно или иногда пользуются инструментами искусственного интеллекта (ИИ). Четверть опрошенных работает с такими технологиями постоянно, отмечается в исследовании Rakuten Viber.

Компания опросила более шести тысяч участников, чтобы узнать отношение украинцев к ИИ-технологиям. Исследователи изучили широкий круг вопросов — от знания различных платформ до конкретных способов использования.

Лидеры рынка ИИ в Украине

Наибольшую узнаваемость среди украинцев имеет ChatGPT — эту платформу знают 85% опрошенных. Второе место занимает Google Gemini с 64%. Гораздо меньше знают о Microsoft Copilot (20%), Midjourney (11%), Claude (8%), DALL-E (7%) и Perplexity AI (5%).

Интересно, что только 3% участников признались в полном незнании ИИ-инструментов. Это показывает высокий уровень осведомленности украинцев о современных технологических тенденциях.

Кто и как часто пользуется ИИ

Подробный анализ показал: 33% украинцев используют ИИ нерегулярно, 25% работают с этими технологиями постоянно. В то же время 21% участников никогда не работали с такими инструментами, а 12% вообще не знают об их существовании. Еще 9% опрошенных попробовали ИИ-инструменты, но впоследствии перестали их использовать.

Среди тех, кто перестал пользоваться ИИ после попыток, главными причинами называют обеспокоенность безопасностью данных (31%) и низкую полезность полученных результатов (30%). Кроме того, 29% не доверяют информации, которую предоставляют ИИ-системы.

Для чего украинцы используют ИИ

Украинцы чаще всего используют искусственный интеллект для поиска информации — так ответили 81% активных пользователей. Многие применяют ИИ в профессиональной деятельности (37%) и обучении (35%).

Важное место занимает использование технологий для создания идей и вдохновения (31%). Четверть опрошенных использует ИИ для медицинских консультаций (27%), а 24% используют его для развлечений.

Как украинцы используют ИИ в Viber

Исследователи также изучили, как используется функция «Краткое изложение чата», которую Rakuten Viber запустил в апреле 2024 года. Эта технология на основе разработки OpenAI преобразует непрочитанные сообщения в краткие резюме с ключевыми пунктами.

Украинцы чаще всего используют эту функцию в групповых чатах с семьей и друзьями (51%), а также в рабочих группах (45%). Школьные чаты занимают третье место — 30%.

Главным преимуществом краткого изложения пользователи считают возможность быстро ознакомиться с обсуждаемыми пунктами (56%). Более половины участников (52%) ценят функцию за возможность убедиться, что не пропустили важную информацию. Кроме того, 30% пользователей отмечают полезность для отслеживания принятых решений, а 18% — для понимания согласованных следующих шагов.

Исследование показывает быструю интеграцию ИИ-технологий в повседневную жизнь украинцев и рост доверия к цифровым помощникам в различных сферах деятельности.