UARU

UARU

Подержанные ноутбуки: как создать идеальное рабочее место

Спецпроект
Ноутбук и принтер
© Freepik

В наше время мобильность и скорость работы очень важны. Но чтобы создать удобное рабочее место, совсем не обязательно тратить огромные деньги. Поэтому покупка подержанных ноутбуков — разумный и выгодный шаг, который откроет вам доступ к мощным, надёжным устройствам. Такая техника прекрасно справится с офисными задачами и поможет в учёбе.

Почему стоит выбрать подержанный ноутбук

Многие ошибочно думают, что подержанная техника означает потерю в качестве. На деле всё обстоит иначе. Такой выбор даёт немало плюсов:

  • Экономия денег. Ноутбук бизнес-класса, который в магазине стоит немалых денег, вы купите за гораздо меньшую сумму.
  • Долговечность. Корпоративные ноутбуки делают с прочными корпусами и надёжными деталями — они рассчитаны на годы непрерывной службы.
  • Забота о природе. Покупая подержанную технику, вы помогаете беречь окружающую среду и сокращаете количество электронного мусора.

Производители предлагают множество моделей разных марок, поэтому найти устройство с подходящими именно вам возможностями не составит труда.

Верный помощник для офиса

Полноценное рабочее место немыслимо без принтера. Поэтому стоит обратить внимание на бу принтер от ChipChip — он станет отличным дополнением к вашему ноутбуку. Магазин предлагает широкий выбор моделей, которые специалисты тщательно проверили и подготовили к работе:

  • Лазерные принтеры. Они превосходно подходят для печати больших объёмов чёрно-белых документов. Каждый отпечаток обходится заметно дешевле, чем на струйных моделях.
  • Струйные принтеры. Они лучше справляются с печатью цветных изображений и фотографий.

Выбор принтера зависит от ваших нужд, но в любом случае покупка подержанного устройства поможет заметно сэкономить.

Чеклист для проверки рабочей станции

Чтобы покупка принесла только пользу, внимательно осмотрите оба устройства.

  1. Ноутбук:
    • Внешний вид. Осмотрите корпус — нет ли на нём трещин, царапин и других повреждений.
    • Экран. Проверьте, не битые ли пиксели, нет ли засветов и прочих дефектов.
    • Клавиатура и разъёмы. Убедитесь, что все клавиши работают, а в разъёмы можно подключить периферию.
    • Аккумулятор. Воспользуйтесь специальными программами, чтобы узнать степень износа батареи.
  2. Принтер:
    • Пробная печать. Обязательно распечатайте тестовую страницу — на ней не должно быть полос или пятен.
    • Картридж или тонер. Выясните, в каком состоянии находятся расходные материалы.
    • Механизмы. Проверьте, не застревает ли бумага в лотке, исправно ли работают все детали.

Грамотно выбранный подержанный ноутбук в паре с надёжным бу принтером поможет вам обустроить действенное и полноценное рабочее место. С таким комплектом вы легко справитесь с рабочими, учебными и повседневными делами, не потратив при этом лишних денег.

Источник: chipchip.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

MS Special
MS Special
MS Special — це команда контент-райтерів, які перетворюють ідеї в якісні тексти. Ми пишемо, редагуємо та публікуємо статті як для бізнесу, так і від бізнесу. Завжди вчасно, завжди якісно.
- Реклама -

Читайте также

Спецпроект

GPS мониторинг в Киеве: как выбрать систему контроля транспорта

GPS мониторинг — это не модная опция, а необходимость для современного Киева. Он помогает городу справляться с транспортными перегрузками.
Спецпроект

Значение парт-номеров в ремонте телевизоров

Телевизоры с жидкокристаллическими матрицами широко используются в быту и на производстве, однако они остаются уязвимыми к определённым поломкам.
Спецпроект

Роль датчиков в автоматизации и производственных процессах

Современная промышленность характеризуется высоким уровнем автоматизации, где ключевую роль играет точность контроля технологических параметров.
Спецпроект

Ноутбук с экраном 144 Гц: кому нужен и как выбрать

Разбираемся в ноутбуках с частотой 144 Гц: преимущества, недостатки, технические требования. Лучшие модели в Фокстрот и советы по выбору.
Спецпроект

Как выбрать репетитора английского языка: практические советы

Как среди большого разнообразия выбрать преподавателя, который действительно поможет достичь ваших целей? Давайте разберемся вместе.

Меню

Инфо

О нас

Mediasat – информационно-аналитический портал о телерадиовещании, телекоммуникациях и технологиях. Мы пишем о рынке платного телевидения, интернет-провайдерах, инновационных разработках, медиа-бизнесе и ТВ-контенте.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

© Copyright 2007-2025 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить