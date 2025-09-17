UARU

lifecell сократил процедуру переноса мобильных номеров до одного дня

Новий логотип lifecell 2025

С 15 сентября сотовый оператор lifecell реализовал процедуру ускоренного переноса мобильных номеров других операторов в свою сеть. Благодаря новой возможности абоненты могут завершить перенос номера (MNP) в день подачи заявки. Об этом редакции Mediasat сообщили в отделе по связям с общественностью lifecell.

Ускоренная процедура работает ежедневно, кроме пятницы и выходных дней. Абонентам нужно только подать заявку до 10:30 утра, чтобы в этот же день получить активный номер в новой сети. Такую скорость процедуры обеспечили решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

Как пояснили в lifecell, в марте 2026 года MNP-процедуру ускорят еще больше. Тогда НКЭК сократит время на ответ от оператора-донора с четырех до двух часов, что позволит еще быстрее переносить номера между сетями.

На сегодня перенос номера в день обращения работает для перехода к lifecell. Другие мобильные операторы пока не сообщали о внедрении такой функции. Редакция Mediasat обратилась за дополнительными комментариями к другим операторам мобильной связи, чтобы выяснить их планы по ускорению MNP.

В то же время lifecell сохраняет лидерство среди мобильных операторов по количеству абонентов, выбирающих сеть через услугу MNP. Согласно данным НКЭК, в течение января-августа текущего года было осуществлено 365 169 переносов номеров. Из этого количества 240 852 перехода пришлись на lifecell, что составляет более двух третей всех переходов между операторами в 2025 году.

Эти цифры подтверждают стабильную популярность lifecell среди пользователей мобильной связи. С момента введения услуги MNP более 757 тысяч абонентов перенесли свои номера в сеть lifecell. Чаще всего люди меняют оператора из-за экономического фактора, качества связи или специальных предложений.

Новым абонентам lifecell предлагает актуальные тарифные планы «Макси», «Мега» и «Лайфсет» по специально сниженной стоимости. Кроме того, компания предоставляет услугу «Тарифная подписка», благодаря которой можно оплатить 6 или 12 пакетов услуг с выгодой до 15 процентов.

С сентября 2025 года lifecell расширила спектр конвергентных услуг благодаря объединению в группу DVL (Датагруп-Volia-lifecell). Сейчас при наличии технической возможности клиенты могут подключить безлимитный домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с за дополнительные 50 гривен на четыре недели.

