Голливудские студии обвинили китайскую нейросеть в нарушении авторских прав

Новости
Голлівуд судиться з китайською ШІ через авторські права
Фото: Disney/WBD/NBCU

Ведущие голливудские студии Disney, NBCUniversal и Warner Bros. Discovery подали иск против китайской технологической компании MiniMax. Истцы обвиняют разработчиков нейросети Hailuo AI в незаконном использовании защищенных авторским правом персонажей для создания изображений. Об этом сообщает издание Variety.

Конфликт возник из-за того, что система искусственного интеллекта (ИИ) Hailuo позволяет пользователям создавать высококачественные изображения и видео с персонажами популярных фильмов и сериалов. Кинокомпании утверждают, что такая практика наносит значительный ущерб их коммерческим интересам. В частности, представители медиакомпаний отмечают, что это негативно влияет на продажи официальной продукции с фирменными персонажами.

В судебных документах приведен конкретный пример функционирования спорной технологии. Когда пользователь подает текстовый запрос с просьбой изобразить Дарта Вейдера в определенной ситуации, MiniMax мгновенно создает соответствующие изображения. Эти материалы можно скачать, хотя образ легендарного персонажа «Звездных войн» принадлежит Disney и защищен авторским правом.

Истцы требуют от китайской компании возмещения причиненных убытков и прекращения нарушений. Кроме того, американские кинокомпании настаивают на судебном запрете распространения сервиса Hailuo до внедрения надлежащих механизмов защиты интеллектуальной собственности. Такое решение должно предотвратить дальнейшее несанкционированное использование защищенных персонажей.

Представители истцов подчеркивают масштабность проблемы, описывая деятельность MiniMax как «пиратство в больших масштабах». В иске отмечается, что китайская компания «полностью игнорирует американское законодательство об авторском праве» и обращается с чужими персонажами как со своими собственными разработками. Подобная ситуация создает прецедент для более широкого обсуждения границ использования ИИ в сфере творческого контента.

Это не первый случай, когда голливудские студии обращаются в суд из-за нарушения авторских прав ИИ-сервисами. Ранее Warner Bros. Discovery также подала иск против платформы Midjourney, обвинив разработчиков в незаконном использовании защищенных образов культовых персонажей для обучения алгоритмов нейросети.

Редакция Mediasat
