UARU

UARU

YouTube за последние четыре года выплатила создателям контента более $100 миллиардов

НовостиВидеосервисы
youtube money

Видеоплатформа YouTube объявила во вторник, что достигла важной финансовой отметки в работе с создателями контента. Компания сообщила: общая сумма выплат авторам, артистам и медиакомпаниям с 2021 года превысила $100 миллиардов.

Эти цифры показывают заметный рост по сравнению с ранее объявленными данными. В прошлом году генеральный директор YouTube Нил Мохан (Neal Mohan) сообщал, что выплаты за период с 2021 по 2024 год составили $70 миллиардов.

- Реклама -

Доходы авторов растут в значительной степени благодаря тому, что все больше зрителей просматривают контент на телевизорах. Статистика компании показывает удивительную динамику: количество каналов, которые зарабатывают более $100 тысяч в год только от телевизионных просмотров, выросло на 45% по сравнению с прошлым годом.

Главный директор по продуктам YouTube Джоанна Вулич (Johanna Voolich) высоко оценила уникальную роль авторов в современной культуре. В пресс-релизе компании она подчеркнула способность создателей «формировать культуру и развлечения способами, которые раньше казались невозможными».

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

О новых финансовых достижениях объявили во время ежегодного мероприятия Made on YouTube в Нью-Йорке. Вместе с обновленными данными о выплатах платформа представила ряд инновационных инструментов на основе искусственного интеллекта (ИИ). Новые функции предназначены для сервиса YouTube Shorts — платформы создания коротких вертикальных видеороликов.

Среди ключевых новинок — возможность автоматически преобразовывать необработанные видеокадры в профессионально смонтированные клипы с помощью ИИ-технологий. Авторы смогут добавлять музыкальное сопровождение, визуальные переходы и закадровый голос без сложного монтажа. Кроме того, появится функция преобразования диалогов из основных видео в музыкальные композиции для использования в Shorts.

YouTube также объявил, что интегрирует новейший видеогенератор Google Veo 3 в сервис Shorts. Это решение должно существенно расширить творческие возможности авторов контента. Компания и в дальнейшем активно вкладывает средства в развитие ИИ-технологий для поддержки творческого сообщества.

Стоит напомнить, что в апреле 2025 года YouTube отпраздновал свое 20-летие. За это время на платформе было опубликовано более 20 миллиардов видеороликов различных форматов, в том числе музыкальные видео, короткий контент, подкасты и другие виды медиаматериалов.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

AOMedia готовит релиз AV2 — видеокодека нового поколения

Новый видеокодек AV2 от AOMedia выйдет до конца 2025 года. Он предложит лучшее сжатие, поддержку AR/VR и расширенные возможности для потокового видео.
Новости

С первого квартала 2026 года Amazon будет предоставлять спутниковый интернет в пяти странах

Amazon до конца I квартала 2026 года запустит спутниковый интернет в пяти странах мира. Первыми доступ получат жители США, Канады, Франции, Германии и Великобритании.
Новости

Еврокубки на MEGOGO: новая студия, новые эксперты, новый сезон

Медиасервис MEGOGO, официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине, анонсировал обновленную спортивную студию и расширенный состав ведущих и экспертов.
Новости

На SWEET.TV состоялась премьера исторической драмы «Будинок “Слово”. Нескінчений роман»

11 сентября фильм о трагической судьбе украинских писателей эпохи Расстрелянного возрождения эксклюзивно появился на стриминговой платформе SWEET.TV.
Новости

Глава НКЭК раскрыла основные причины жалоб украинцев на мобильных операторов

Чаще всего потребителей беспокоят проблемы с тарификацией. Абоненты в первую очередь жалуются на несогласие со снятием средств с мобильных счетов.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить