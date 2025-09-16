YouTube за последние четыре года выплатила создателям контента более $100 миллиардов

Видеоплатформа YouTube объявила во вторник, что достигла важной финансовой отметки в работе с создателями контента. Компания сообщила: общая сумма выплат авторам, артистам и медиакомпаниям с 2021 года превысила $100 миллиардов.

Эти цифры показывают заметный рост по сравнению с ранее объявленными данными. В прошлом году генеральный директор YouTube Нил Мохан (Neal Mohan) сообщал, что выплаты за период с 2021 по 2024 год составили $70 миллиардов.

Доходы авторов растут в значительной степени благодаря тому, что все больше зрителей просматривают контент на телевизорах. Статистика компании показывает удивительную динамику: количество каналов, которые зарабатывают более $100 тысяч в год только от телевизионных просмотров, выросло на 45% по сравнению с прошлым годом.

Главный директор по продуктам YouTube Джоанна Вулич (Johanna Voolich) высоко оценила уникальную роль авторов в современной культуре. В пресс-релизе компании она подчеркнула способность создателей «формировать культуру и развлечения способами, которые раньше казались невозможными».

О новых финансовых достижениях объявили во время ежегодного мероприятия Made on YouTube в Нью-Йорке. Вместе с обновленными данными о выплатах платформа представила ряд инновационных инструментов на основе искусственного интеллекта (ИИ). Новые функции предназначены для сервиса YouTube Shorts — платформы создания коротких вертикальных видеороликов.

Среди ключевых новинок — возможность автоматически преобразовывать необработанные видеокадры в профессионально смонтированные клипы с помощью ИИ-технологий. Авторы смогут добавлять музыкальное сопровождение, визуальные переходы и закадровый голос без сложного монтажа. Кроме того, появится функция преобразования диалогов из основных видео в музыкальные композиции для использования в Shorts.

YouTube также объявил, что интегрирует новейший видеогенератор Google Veo 3 в сервис Shorts. Это решение должно существенно расширить творческие возможности авторов контента. Компания и в дальнейшем активно вкладывает средства в развитие ИИ-технологий для поддержки творческого сообщества.

Стоит напомнить, что в апреле 2025 года YouTube отпраздновал свое 20-летие. За это время на платформе было опубликовано более 20 миллиардов видеороликов различных форматов, в том числе музыкальные видео, короткий контент, подкасты и другие виды медиаматериалов.