С первого квартала 2026 года Amazon будет предоставлять спутниковый интернет в пяти странах

НовостиСпутниковая связь
Amazon Project Kuiper
Фото: Allconnect

Amazon планирует запустить свой спутниковый интернет в пяти странах мира до конца первого квартала 2026 года. Компания активно развивает Project Kuiper – собственную группировку низкоорбитальных спутников, которая станет прямым конкурентом Starlink от Илона Маска. По данным Bloomberg, первыми доступ к сервису получат жители США, Канады, Франции, Германии и Великобритании.

До конца текущего года Amazon развернет группировку из более чем 200 низкоорбитальных спутников связи. Эту информацию подтвердил президент подразделения компании по связям с органами власти Рики Фримен. Он также отметил, что предоставление услуг в первых регионах начнется уже в конце 2025 года, хотя точная последовательность выхода на указанные рынки остается неизвестной.

В долгосрочной перспективе Amazon планирует увеличить свою спутниковую сеть до 3200 устройств на низкой околоземной орбите. Такая масштабная инфраструктура позволит обеспечить стабильную связь на значительной территории земного шара.

Следующим этапом расширения станет южное полушарие, где компания начнет развертывать спутниковую группировку уже в 2026 году. Первой страной здесь, скорее всего, станет Австралия. В целом к концу 2026 года Project Kuiper планирует охватить своими услугами 26 стран мира.

В 2027 году зона покрытия спутниковой сети Amazon приблизится к экватору, что существенно расширит географию доступности сервиса. Окончательное глобальное покрытие, в том числе полярные регионы, компания планирует обеспечить к 2028 году. На этом этапе услуги Project Kuiper станут доступны в 88-100 странах мира, а количество спутников в сети превысит 3200 штук.

О заинтересованности в использовании новой спутниковой сети уже заявили представители крупных транспортных компаний. В частности, авиаперевозчик JetBlue Airways в начале сентября 2025 года сообщил о планах обеспечить пассажиров доступом к интернету через спутниковую сеть Project Kuiper с начала 2027 года.

Напомним, во время недавних тестов Amazon достигла рекордной скорости спутникового интернета — 1,28 Гбит/с.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
