На SWEET.TV состоялась премьера исторической драмы «Будинок “Слово”. Нескінчений роман»

Драматическая лента «Будинок “Слово”. Нескінчений роман» режиссера Тараса Томенко, получившая главную награду национальной кинопремии «Золотая Дзига-2025» в номинации «Лучший фильм», стала доступна для онлайн-просмотра. С 11 сентября фильм о трагической судьбе украинских писателей эпохи Расстрелянного возрождения эксклюзивно появился на стриминговой платформе SWEET.TV. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе платформы.

Кроме главной награды, картина одержала победу в пяти дополнительных номинациях во время церемонии вручения 9-й национальной кинопремии «Золотая Дзига», которая состоялась 13 сентября в Киеве. В частности, Тарас Томенко получил признание за лучшую режиссерскую работу, а вместе с Любовью Якимчук — за лучший сценарий. Нина Набока была отмечена как лучшая актриса второго плана. Также фильм получил награды за лучшую работу художника-постановщика (Шевкет Сейдаметов) и лучшую музыку (Алла Загайкевич).

Сюжет фильма разворачивается в 1930-х годах в Харькове, где советская власть собрала под одной крышей выдающихся украинских писателей и художников. Дом «Слово» стал не только домом для литературной элиты, но и инструментом контроля тоталитарного режима над творческой интеллигенцией. Лента драматично отражает борьбу украинских художников за сохранение национальной идентичности и свободы творчества в условиях репрессий.

"Будинок "Слово". Нескінчений роман"

Успех фильма выходит далеко за пределы полученных наград. После выхода в национальный и международный прокат в 2024 году картина установила рекорд продолжительности проката для украинского кино. За более чем год показов фильм охватил 15 стран мира и собрал аудиторию более 130 тысяч зрителей.

«Когда мы задумывали фильм, то стремились рассказать людям о Расстрелянном возрождении и хоть немного повлиять на сознание украинцев. И эта награда подтверждает, что нам удалось достучаться до зрителя», — поделился режиссер фильма Тарас Томенко во время церемонии награждения «Золотой Дзыги». Он также напомнил, что история создания фильма началась еще с документальной картины «Дом слово», снятой в 2017 году.

Стоит отметить, что современный контекст придает фильму особую актуальность. Методы уничтожения украинской идентичности, показанные в ленте, перекликаются с текущими событиями, подчеркивая важность защиты национальной культуры и свободы.

В главных ролях фильма снялись известные украинские актеры: Дмитрий Олейник, Вячеслав Довженко, Нина Набока и Марина Кошкина. Их мастерская игра помогает зрителям глубже понять трагическую судьбу представителей украинской интеллигенции того периода.

Международное признание пришло к фильму еще до национальной премии. Ранее «Будинок “Слово”. Нескінчений роман» был отмечен как «Лучший художественный фильм» на американском кинофестивале I Will Tell в 2022 году и получил награду «Лучший игровой фильм» на Кошицком международном кинофестивале (Košice International Film Festival) в Словакии в том же году.

Онлайн-премьера фильма «Будинок “Слово”. Нескінчений роман» на платформе SWEET.TV предоставляет украинцам удобную возможность познакомиться с важной страницей национальной истории и культуры. Зрители могут посмотреть ленту в любое удобное время, не выходя из дома.