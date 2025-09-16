UARU

На SWEET.TV состоялась премьера исторической драмы «Будинок “Слово”. Нескінчений роман»

«Будинок “Слово”. Нескінчений роман»

Драматическая лента «Будинок “Слово”. Нескінчений роман» режиссера Тараса Томенко, получившая главную награду национальной кинопремии «Золотая Дзига-2025» в номинации «Лучший фильм», стала доступна для онлайн-просмотра. С 11 сентября фильм о трагической судьбе украинских писателей эпохи Расстрелянного возрождения эксклюзивно появился на стриминговой платформе SWEET.TV. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе платформы.

Кроме главной награды, картина одержала победу в пяти дополнительных номинациях во время церемонии вручения 9-й национальной кинопремии «Золотая Дзига», которая состоялась 13 сентября в Киеве. В частности, Тарас Томенко получил признание за лучшую режиссерскую работу, а вместе с Любовью Якимчук — за лучший сценарий. Нина Набока была отмечена как лучшая актриса второго плана. Также фильм получил награды за лучшую работу художника-постановщика (Шевкет Сейдаметов) и лучшую музыку (Алла Загайкевич).

Сюжет фильма разворачивается в 1930-х годах в Харькове, где советская власть собрала под одной крышей выдающихся украинских писателей и художников. Дом «Слово» стал не только домом для литературной элиты, но и инструментом контроля тоталитарного режима над творческой интеллигенцией. Лента драматично отражает борьбу украинских художников за сохранение национальной идентичности и свободы творчества в условиях репрессий.

"Будинок "Слово". Нескінчений роман"

Успех фильма выходит далеко за пределы полученных наград. После выхода в национальный и международный прокат в 2024 году картина установила рекорд продолжительности проката для украинского кино. За более чем год показов фильм охватил 15 стран мира и собрал аудиторию более 130 тысяч зрителей.

«Когда мы задумывали фильм, то стремились рассказать людям о Расстрелянном возрождении и хоть немного повлиять на сознание украинцев. И эта награда подтверждает, что нам удалось достучаться до зрителя», — поделился режиссер фильма Тарас Томенко во время церемонии награждения «Золотой Дзыги». Он также напомнил, что история создания фильма началась еще с документальной картины «Дом слово», снятой в 2017 году.

Стоит отметить, что современный контекст придает фильму особую актуальность. Методы уничтожения украинской идентичности, показанные в ленте, перекликаются с текущими событиями, подчеркивая важность защиты национальной культуры и свободы.

В главных ролях фильма снялись известные украинские актеры: Дмитрий Олейник, Вячеслав Довженко, Нина Набока и Марина Кошкина. Их мастерская игра помогает зрителям глубже понять трагическую судьбу представителей украинской интеллигенции того периода.

Международное признание пришло к фильму еще до национальной премии. Ранее «Будинок “Слово”. Нескінчений роман» был отмечен как «Лучший художественный фильм» на американском кинофестивале I Will Tell в 2022 году и получил награду «Лучший игровой фильм» на Кошицком международном кинофестивале (Košice International Film Festival) в Словакии в том же году.

Онлайн-премьера фильма «Будинок “Слово”. Нескінчений роман» на платформе SWEET.TV предоставляет украинцам удобную возможность познакомиться с важной страницей национальной истории и культуры. Зрители могут посмотреть ленту в любое удобное время, не выходя из дома.

