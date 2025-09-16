Еврокубки на MEGOGO: новая студия, новые эксперты, новый сезон

MEGOGO, официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине, представил зрителям обновленную спортивную студию и расширенный состав ведущих и экспертов перед стартом основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26. Об этом сообщается в пресс-релизе медиасервиса MEGOGO.

Основной этап Лиги чемпионов стартует уже сегодня, 16 сентября 2025 года. Ключевые матчи новой еврокубковой кампании на MEGOGO будут сопровождаться профессиональными экспертными обсуждениями, которые будут транслироваться из новой модернизированной студии.

Обновленное визуальное оформление эфиров дополнит свежий аналитический подход, который обеспечат новоприглашенные эксперты. Такой формат поможет зрителям глубже понять футбольные события и командные стратегии.

В новом сезоне к команде ведущих MEGOGO присоединится Виталий Кравченко, который дополнит уже известный состав: Александру Кучеренко, Владимира Кобелькова, Сергея Лукьяненко и Вадима Шевякина. Такое расширение обеспечит еще более разнообразный и профессиональный подход к освещению матчей.

В течение сезона экспертный анализ будут предоставлять бывшие игроки национальной сборной Украины, профессиональные аналитики, известные блогеры и болельщики. Среди приглашенных экспертов: Александр Головко, Сергей Нагорняк, Эдуард Цихмейструк, Андрей Колесник, Юрий Шевченко, Олег Маслюк, Артем Дамницкий и другие специалисты футбольной отрасли.

Медиасервис MEGOGO уже обнародовал расписание студийного вещания на первый тур основного этапа Лиги чемпионов. Первая трансляция начнется 16 сентября в 21:00 перед матчем «Реал» – «Марсель», который стартует в 22:00. Матч будут комментировать Владимир Зверов и Виталий Кравченко, ведущим будет Сергей Лукьяненко, а приглашенными гостями – Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

На следующий день, 17 сентября, в 21:00 начнется студия перед матчем «Ливерпуль» – «Атлетико». Матч будут комментировать Виталий Кравченко и Виталий Похвала, ведущим будет Владимир Кобельков, а экспертами – Александр Головко и Андрей Колесник.

Завершит первый тур трансляция матча «Ньюкасл» – «Барселона» 18 сентября. Студийный эфир начнется в 21:00, а сама игра – в 22:00. Матч будут комментировать Александр Новак и Виталий Волочай, ведущим будет Владимир Кобельков, приглашенными экспертами – Александр Головко и Андрей Колесник.

Матчи еврокубков УЕФА на OTT-платформе MEGOGO будут доступны по подписке «Спорт», «Максимальная» и «MEGOPACK N+S». Просмотр возможен на каналах «MEGOGO Футбол» и в подразделе «Футбол» раздела «Спорт». Отдельные матчи также можно будет бесплатно посмотреть в прямом эфире телеканала «MEGOGO СПОРТ», который вещает в сети эфирного цифрового телевидения T2, а также доступен в некоторых сетях кабельного ТВ.