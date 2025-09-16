Альянс за открытые медиа (Alliance for Open Media, AOMedia) анонсировал выпуск видеокодека нового поколения до конца текущего года. Новая технология AV2 позиционируется как «основополагающий элемент» будущего технологического стека компании и должна составить серьезную конкуренцию кодеку VVC — преемнику широко распространенного HEVC. Об этом говорится в пресс-релизе AOMedia.

В состав AOMedia входят ведущие технологические компании мира, в частности Amazon, AMD, Apple, Disney, Google, Intel, LG, Meta, Microsoft, Nvidia и Samsung. Альянс был основан десять лет назад, а семь лет назад, в 2018 году, выпустил свой первый открытый видеокодек AV1 как бесплатную альтернативу HEVC.

- Реклама -

Несмотря на то, что такие сервисы, как Netflix и YouTube, уже используют AV1 для некоторых видеопотоков, формат HEVC по-прежнему остается основным стандартом для контента в форматах 4K и HDR. Новый кодек AV2 призван изменить эту ситуацию благодаря значительно более высокой эффективности сжатия.

«AV2 — это скачок в области открытого кодирования видео и ответ на растущий мировой спрос на потоковое вещание», — отмечает представитель AOMedia. Он также подчеркивает, что новая технология обеспечивает не только лучшее сжатие по сравнению с AV1, но и предлагает расширенную поддержку приложений дополненной и виртуальной реальности (AR/VR). «AV2 знаменует собой важную веху на пути к открытому, инновационному будущему медиатехнологий», — добавляет представитель.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Среди других преимуществ нового кодека стоит отметить возможность просмотра нескольких программ на разделенном экране, улучшенную обработку экранного контента и способность работать с более широким диапазоном качества изображения. Все эти инновации имеют решающее значение для дальнейшего развития медиатехнологий.

На данный момент AOMedia не обнародовала технические детали или результаты сравнительных тестов AV2. Полная информация о возможностях нового кодека станет доступна только после его официального релиза в конце года.

По данным внутреннего опроса AOMedia, 53% участников Альянса планируют внедрить AV2 в течение первого года после выпуска, а 88% намерены сделать это в течение двух лет. Такие показатели свидетельствуют о более высоких темпах внедрения по сравнению с предыдущим кодеком AV1.

Успех AV2 во многом будет зависеть от скорости его интеграции в различные устройства — телевизоры, медиаплееры, персональные компьютеры и портативные гаджеты. Именно широкое внедрение технологии является ключевым фактором для достижения ее массового использования.

«В AOMedia мы убеждены, что инновации процветают, когда они открыты», — отмечает исполнительный директор AOMedia Пьер-Антони Лемье. Он добавляет, что стандарты Альянса основаны на вкладах новаторов со всего мира и разрабатываются в соответствии с политикой бесплатного патентования.

- Реклама -

Такой подход, по словам Лемье, позволяет быстрее и эффективнее предоставлять передовые медиатехнологии большему количеству людей. «Мы рады поделиться AV2 со всем миром, продолжая лидировать в формировании будущего медиа с помощью открытого сотрудничества», — заключает он.