UARU

UARU

AOMedia готовит релиз AV2 — видеокодека нового поколения

Новости
Відеокодек AV2
AOMedia / Mediasat edited

Альянс за открытые медиа (Alliance for Open Media, AOMedia) анонсировал выпуск видеокодека нового поколения до конца текущего года. Новая технология AV2 позиционируется как «основополагающий элемент» будущего технологического стека компании и должна составить серьезную конкуренцию кодеку VVC — преемнику широко распространенного HEVC. Об этом говорится в пресс-релизе AOMedia.

В состав AOMedia входят ведущие технологические компании мира, в частности Amazon, AMD, Apple, Disney, Google, Intel, LG, Meta, Microsoft, Nvidia и Samsung. Альянс был основан десять лет назад, а семь лет назад, в 2018 году, выпустил свой первый открытый видеокодек AV1 как бесплатную альтернативу HEVC.

- Реклама -

Несмотря на то, что такие сервисы, как Netflix и YouTube, уже используют AV1 для некоторых видеопотоков, формат HEVC по-прежнему остается основным стандартом для контента в форматах 4K и HDR. Новый кодек AV2 призван изменить эту ситуацию благодаря значительно более высокой эффективности сжатия.

«AV2 — это скачок в области открытого кодирования видео и ответ на растущий мировой спрос на потоковое вещание», — отмечает представитель AOMedia. Он также подчеркивает, что новая технология обеспечивает не только лучшее сжатие по сравнению с AV1, но и предлагает расширенную поддержку приложений дополненной и виртуальной реальности (AR/VR). «AV2 знаменует собой важную веху на пути к открытому, инновационному будущему медиатехнологий», — добавляет представитель.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Среди других преимуществ нового кодека стоит отметить возможность просмотра нескольких программ на разделенном экране, улучшенную обработку экранного контента и способность работать с более широким диапазоном качества изображения. Все эти инновации имеют решающее значение для дальнейшего развития медиатехнологий.

На данный момент AOMedia не обнародовала технические детали или результаты сравнительных тестов AV2. Полная информация о возможностях нового кодека станет доступна только после его официального релиза в конце года.

По данным внутреннего опроса AOMedia, 53% участников Альянса планируют внедрить AV2 в течение первого года после выпуска, а 88% намерены сделать это в течение двух лет. Такие показатели свидетельствуют о более высоких темпах внедрения по сравнению с предыдущим кодеком AV1.

Успех AV2 во многом будет зависеть от скорости его интеграции в различные устройства — телевизоры, медиаплееры, персональные компьютеры и портативные гаджеты. Именно широкое внедрение технологии является ключевым фактором для достижения ее массового использования.

«В AOMedia мы убеждены, что инновации процветают, когда они открыты», — отмечает исполнительный директор AOMedia Пьер-Антони Лемье. Он добавляет, что стандарты Альянса основаны на вкладах новаторов со всего мира и разрабатываются в соответствии с политикой бесплатного патентования.

- Реклама -

Такой подход, по словам Лемье, позволяет быстрее и эффективнее предоставлять передовые медиатехнологии большему количеству людей. «Мы рады поделиться AV2 со всем миром, продолжая лидировать в формировании будущего медиа с помощью открытого сотрудничества», — заключает он.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

YouTube за последние четыре года выплатила создателям контента более $100 миллиардов

Видеоплатформа YouTube сообщила о выплатах создателям более $100 млрд с 2021 года. По данным компании, доходы каналов от ТВ-просмотров выросли на 45%.
Новости

С первого квартала 2026 года Amazon будет предоставлять спутниковый интернет в пяти странах

Amazon до конца I квартала 2026 года запустит спутниковый интернет в пяти странах мира. Первыми доступ получат жители США, Канады, Франции, Германии и Великобритании.
Новости

Еврокубки на MEGOGO: новая студия, новые эксперты, новый сезон

Медиасервис MEGOGO, официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине, анонсировал обновленную спортивную студию и расширенный состав ведущих и экспертов.
Новости

На SWEET.TV состоялась премьера исторической драмы «Будинок “Слово”. Нескінчений роман»

11 сентября фильм о трагической судьбе украинских писателей эпохи Расстрелянного возрождения эксклюзивно появился на стриминговой платформе SWEET.TV.
Новости

Глава НКЭК раскрыла основные причины жалоб украинцев на мобильных операторов

Чаще всего потребителей беспокоят проблемы с тарификацией. Абоненты в первую очередь жалуются на несогласие со снятием средств с мобильных счетов.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить