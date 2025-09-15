В США успешно протестировали гигабитную лазерную связь между самолетом и спутником

Специалисты компании General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) создали и успешно протестировали революционную технологию оптической связи. Они организовали стабильное лазерное соединение между самолетом и спутником на низкой околоземной орбите со скоростью передачи данных 1 Гбит/с. По информации ExecutiveBiz, испытания открыли новые возможности для высокоскоростной воздушно-космической связи.

Летные испытания проводились с использованием самолета De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter и спутника Kepler Communications. На борт воздушного судна установили оптический терминал связи (OCT), который разработали в рамках военной программы Proliferated Warfighter Space Architecture Агентства космического развития США (SDA).

Технические характеристики системы демонстрируют высокие показатели. OCT оснащен 10-ваттным лазером с максимальной дальностью действия 5500 километров. Теоретическая скорость передачи данных достигает 2,5 Гбит/с, однако во время тестирования использовали лишь часть потенциала системы.

Установление связи продемонстрировало высокую эффективность технологии. Терминал автоматически наводился на спутник, захватывал его и удерживал устойчивое соединение. Система обеспечила двустороннюю передачу данных, подтвердив возможность как восходящей, так и нисходящей связи.

Скотт Форни, президент GA-EMS, подчеркнул преимущества новой технологии по сравнению с традиционными методами. Наземные радиосистемы имеют ограничения при передаче больших объемов данных, тогда как оптическая связь способна эффективно решить эти проблемы. OCT ориентирован на устранение разрывов в связи в тактических и оперативных задачах.

Особое значение эксперимента заключается в успешном взаимодействии оборудования разных производителей. Это подтверждает совместимость нового стандарта лазерной передачи данных и открывает путь для широкого внедрения технологии. Спутник Kepler Communications полностью совместим с конструкцией спутников SDA Tranche-0.

Результаты испытаний имеют широкие перспективы для различных отраслей. Технология особенно актуальна в ситуациях, где традиционная радиосвязь оказывается недостаточно эффективной или невозможной. Это касается как оборонных нужд, так и коммерческого использования.

Компания GA-EMS планирует продолжить развитие технологии в ближайшем будущем. В 2026 году запланированы демонстрации новых систем OCT на космических платформах GA-75. Эти системы будут взаимодействовать со спутниками SDA Tranche-1, что станет следующим этапом эволюции оптической связи.

Успешное завершение эксперимента подтвердило жизнеспособность лазерной связи и знаменует начало новой эры в области воздушно-космической связи. Лазерная связь может кардинально изменить подходы к передаче данных между различными платформами и обеспечить безопасные высокоскоростные каналы связи для критически важных приложений.

Стоит отметить, что отрасль оптической космической связи демонстрирует стремительное развитие в разных странах. Недавно китайская компания Chang Guang Satellite Technology установила новый мировой рекорд скорости передачи данных между спутником и Землей, достигнув показателя 100 Гбит/с. Китайские инженеры разработали компактный высокопроизводительный терминал, который обеспечивает как межспутниковую связь, так и лазерную передачу данных в формате «спутник-земля».