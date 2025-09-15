«Укрпочта» представила обновленное мобильное приложение с расширенными функциями

Акционерное общество «Укрпочта» (АО «Укрпочта») запустило бета-версию нового мобильного приложения с улучшенным набором функций для более удобной работы с почтовыми отправлениями. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Обновленное приложение предлагает пользователям ряд полезных возможностей, которые значительно упрощают процесс отслеживания и отправки посылок. Среди ключевых нововведений – система автоматического отображения всех отправлений, привязанных к номеру телефона пользователя. Эта функция позволяет мгновенно видеть все текущие посылки без необходимости ручного добавления номеров отслеживания.

Важным усовершенствованием является также расширенный трекинг, который предоставляет исчерпывающую информацию о местонахождении и статусе отправления. Дополнительно пользователи будут получать push-уведомления об изменении статуса доставки и актуальных акционных предложениях компании.

Для удобства управления отправлениями разработчики внедрили систему фильтрации и сортировки посылок с функцией поиска. Эта возможность особенно полезна для людей, которые регулярно пользуются услугами почтового оператора и имеют много активных отправлений одновременно.

Интерактивная карта отделений – еще одна важная функция нового приложения. Она позволяет быстро находить ближайшие отделения, видеть их адреса и график работы, а также автоматически прокладывать маршрут до выбранного пункта.

Важным нововведением является возможность онлайн-оплаты посылки непосредственно во время оформления с выбором оптимального тарифа. Эта функция устраняет необходимость отдельной оплаты и экономит время клиентов.

В планах АО «Укрпочта» – дальнейшее расширение функций приложения. На втором этапе запуска будут внедрены такие возможности, как смена получателя, переадресация посылок и оплата при доставке. Третий этап предусматривает добавление функций заказа товаров, почтовых марок, лекарств и приема платежей.

Сейчас приложение доступно для бесплатной загрузки в магазинах App Store и Google Play. Для поощрения пользователей к тестированию новой разработки компания ввела специальную акцию – каждый, кто установит приложение, получит три бесплатные отправки по тарифу «Приоритетный».

Стоит напомнить, что запуск нового мобильного приложения является частью стратегических планов компании, анонсированных в июле 2025 года генеральным директором АО «Укрпочта» Игорем Смилянским. Среди других ключевых направлений развития – открытие почтового банка, запуск аптечной службы, расширение сети почтоматов и полная цифровизация работы отделений.