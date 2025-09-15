SpaceX осуществила 300-й запуск ракеты со спутниками Starlink на борту

Американская космическая компания SpaceX успешно вывела на орбиту очередную партию из 24 интернет-спутников Starlink. Это уже 300-й запуск в рамках проекта по развертыванию сети глобального спутникового интернета. По информации Space.com, это событие свидетельствует о стабильно высоком темпе космических операций компании.

Ракета-носитель Falcon 9 со спутниками на борту взлетела с космодрома Ванденберг в штате Калифорния в субботу, 13 сентября, в 20:55 по киевскому времени. Этот старт является не только знаковым для программы Starlink, но и 115-м запуском Falcon 9 в 2025 году.

По установленной процедуре SpaceX, примерно через 8,5 минут после взлета первая ступень ракеты-носителя успешно приземлилась на беспилотное судно компании в Тихом океане. Такая технология многократного использования ступеней значительно снижает стоимость космических запусков, что является одним из главных преимуществ компании Илона Маска.

В то же время вторая ступень Falcon 9 продолжила выполнение миссии и доставила спутники на низкую околоземную орбиту. Все 24 аппарата были развернуты через 62,5 минуты после запуска, когда достигли определенной орбитальной позиции.

Таким образом, общее количество активных интернет-спутников Starlink на орбите Земли превысило 8 300 единиц. Эта спутниковая сеть обеспечивает скоростной доступ к интернету в самых отдаленных уголках планеты, в том числе на территориях, где обычные способы подключения невозможны или экономически невыгодны.

Параллельно с увеличением орбитальной группировки Starlink происходит активное внедрение новейших услуг на ее основе. Недавно японский мобильный оператор KDDI расширил возможности своей услуги спутниковой связи с прямым подключением к устройству, работающему через сеть Starlink. Эта услуга в настоящее время охватывает 99,9% территории Японии и поддерживает обмен данными на смартфонах Google и Samsung, что наглядно демонстрирует практическое применение спутниковой инфраструктуры Starlink.