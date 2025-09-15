UARU

Польша инвестирует 2 млрд злотых в собственную сеть спутниковой связи

Новости
IRIS²

Польское правительство выделит 2 миллиарда злотых на создание национальной спутниковой системы связи, которая станет частью европейской программы IRIS². Проект будет финансироваться за счет средств Краевого плана восстановления (KPO) и обеспечит стране независимую космическую инфраструктуру. Об этом сообщает польское издание Spider’s Web.

Министр финансов и региональной политики Катажина Пелчинская-Наленч объявила, что уже в октябре Польша начнет покупку шести спутников и строительство специализированной станции для их технического обслуживания. Эта инициатива ознаменует создание первой полностью польской спутниковой системы, которая будет находиться под полным контролем Польши.

Новая спутниковая сеть предназначена для обеспечения стабильной и защищенной связи. Система будет обслуживать государственные учреждения, вооруженные силы, системы наблюдения и службы гражданской защиты. Кроме того, спутники будут предоставлять доступ к высокоскоростному интернету в регионах, где традиционная телекоммуникационная инфраструктура до сих пор отсутствует.

Польский проект войдет в масштабную европейскую инициативу IRIS², которая призвана создать альтернативу американской системе Starlink. Эта программа направлена на развитие независимой и защищенной от кибератак спутниковой инфраструктуры для всего Европейского Союза (ЕС). Система IRIS² станет стратегическим инструментом обеспечения цифровой автономии Европы и защиты от потенциальных кибернетических угроз.

Реализация проекта подчеркивает стремление Польши укрепить свои позиции в области космических технологий и обеспечить технологическую независимость в критически важных отраслях связи. Национальная спутниковая система также будет способствовать улучшению цифровой инклюзии и обеспечению равного доступа к современным телекоммуникационным услугам на всей территории страны.

Напомним, Украина вместе с Великобританией и Норвегией также могут присоединиться к безопасной спутниковой сети IRIS².

Редакция Mediasat
