Маск: в будущем Starlink заменит всех сотовых операторов

Основатель SpaceX Илон Маск сделал смелое заявление о будущем своей компании в области телекоммуникаций, утверждая, что спутниковая система Starlink со временем полностью заменит традиционных сотовых операторов. В настоящее время спутники SpaceX уже могут напрямую соединяться с мобильными телефонами, а в Соединенных Штатах работает сервис T-Satellite для связи в местностях без наземного покрытия. Об этом сообщает издание CNET.

Недавно космическая компания приобрела частотный ресурс у американского оператора EchoStar за 17 миллиардов долларов. Речь идет о полосе шириной 50 мегагерц (МГц), которую планируют использовать для существенного расширения возможностей спутниковой сети Starlink и внедрения новейших услуг связи.

В своем выступлении Маск назвал спутники Starlink «башнями сотовой связи в космосе», подчеркнув их способность напрямую соединять телефоны с интернетом без участия наземной инфраструктуры. Этот подход открывает совершенно новые возможности для мирового телекоммуникационного рынка.

В настоящее время космическая группировка SpaceX имеет 8300 спутников. Из них 657 уже оборудованы технологией прямого соединения с мобильными устройствами, а остальные продолжают обеспечивать обычные услуги спутникового интернета через наземные терминалы.

«Starlink в конечном итоге объединит домашний интернет с мобильной связью», — подчеркнул Маск. В то же время он отметил, что сейчас SpaceX не стремится конкурировать с такими телекоммуникационными гигантами, как AT&T, T-Mobile и Verizon, признавая их преимущество в ресурсах для предоставления традиционных услуг связи.

Впрочем, говоря об отдаленных перспективах, предприниматель не исключил возможности приобретения одного из крупных операторов. В частности, комментируя вероятное поглощение Verizon, Маск отметил: «Такое не исключается. Считаю, это может произойти».

По словам бизнесмена, полноценное внедрение новой технологии займет примерно два года. Этот срок обусловлен необходимостью обновить чипы в смартфонах для обеспечения совместимости с новыми частотными диапазонами.

Параллельно с этими разработками активно развивается совместный проект SpaceX и T-Mobile — новейший сервис T-Satellite. Эта услуга предназначена для пользователей, которые находятся в местах без наземного покрытия мобильных сетей. Уже сейчас абоненты могут отправлять текстовые сообщения (SMS) через спутниковую систему, а с октября этого года планируют ввести поддержку популярных мессенджеров и онлайн-сервисов, в частности WhatsApp, AccuWeather, AllTrails и социальной сети X.