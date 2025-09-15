Китайская компания Biwin разработала миниатюрный SSD для ноутбуков, смартфонов и игровых консолей

Китайская компания Biwin разработала новый формат твердотельных накопителей, сочетающий компактность карт памяти MicroSD с быстродействием обычных SSD. Инновационная разработка под названием Mini SSD (также известная как 1517) имеет размеры меньше обычной монеты, однако обеспечивает скорость на уровне полноформатных накопителей. Как сообщает The Verge, новинка создана для использования в широком спектре устройств — от смартфонов до игровых приставок.

Размеры Mini SSD составляют всего 15 × 17 × 1,4 мм, что едва превышает габариты карты MicroSD. В то же время накопитель демонстрирует необычайную скорость — 3700 Мбайт/с для последовательного чтения и 3400 Мбайт/с для последовательной записи через интерфейс PCIe 4.0 x2. Такие показатели доступны для моделей с объемом памяти 512 Гбайт, 1 и 2 Терабайт.

По сравнению с другими решениями, новый формат от Biwin имеет значительные преимущества. Например, карты MicroSD Express, совместимые с новой игровой приставкой Nintendo Switch 2, теоретически могут достигать скорости только до 985 Мбайт/с, что в три раза меньше. Полноразмерные SD Express способны обеспечить около 3940 Мбайт/с, однако их размеры почти вдвое больше Mini SSD.

Важной особенностью новинки является повышенная защита от внешних факторов. Производитель гарантирует соответствие стандарту IP68 и устойчивость к ударам при падении с высоты до 3 метров. Эти свойства делают накопитель оптимальным выбором для мобильных устройств, где чрезвычайно важна не только производительность, но и надежность.

Способ установки Mini SSD напоминает систему лотков для SIM-карт в современных смартфонах. Для извлечения накопителя достаточно воспользоваться обычной булавкой-эжектором, что существенно упрощает замену носителя информации.

Твердотельные накопители нового формата уже появились в двух устройствах на чипах AMD Strix Halo — портативной игровой консоли GPD Win 5 и ноутбуке-трансформере OneXPlayer Super X. Компания Biwin планирует значительно расширить сферу применения своей разработки, добавив камеры, смартфоны, планшеты и другие современные устройства.

На данный момент информация о стоимости Mini SSD и сроках массового внедрения этого формата еще не обнародована. Открытым также остается вопрос, сможет ли разработка Biwin стать новым отраслевым стандартом, который поддержат другие производители накопителей.

Стоит отметить, что китайские технологические компании демонстрируют весомый прогресс в разработке инновационных технологий для хранения данных. Ранее мы сообщали о создании китайскими учеными революционного носителя информации на основе ДНК-пленки, способного хранить до 36 петабайт данных — объем, равный 36 тысячам терабайтных жестких дисков.