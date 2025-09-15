Качество мобильной связи — главная причина обращений в НКЭК в августе 2025 года

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) получила 371 обращение от граждан в течение августа 2025 года. Больше всего жалоб поступило из Киева (58), Сумской (53), Киевской (27), Днепропетровской и Одесской областей (по 23 обращения). Об этом сообщается на официальном портале НКЭК.

Большинство граждан обращались по вопросам мобильной голосовой связи и SMS. Эта категория составила 57,1% от общего количества обращений (212 жалоб). Потребители в основном жаловались на отсутствие или нестабильное качество сигнала, помехи во время звонков и проблемы с отправкой сообщений. Кроме того, значительная часть жалоб касалась тарифной политики операторов и неправильного списания средств.

Вторую по величине категорию составили обращения по почтовым услугам — 42 жалобы или 11,3% от общего объема. Пользователи сообщали о потере или задержке отправлений, ненадлежащем качестве обслуживания и сложностях с отслеживанием посылок. Отдельную проблему составляло неполное информирование об актуальных тарифах на услуги.

Аналогичное количество обращений поступило и в отношении услуг фиксированного интернета — 41 жалоба (11%). В этом сегменте граждане в основном жаловались на низкую скорость соединения, частые сбои в работе сети и ненадлежащее техническое обслуживание.

Значительно меньше обращений касалось фиксированной голосовой связи — 21 жалоба (5,7%). Здесь потребители жаловались на перебои в работе телефонных линий, недоступность номеров и трудности с подключением услуг.

Услуги мобильного интернета вызвали меньше всего нареканий — всего 18 обращений (4,8%). Основные проблемы в этой категории связаны с недостаточным покрытием, низкой скоростью передачи данных и ограничениями по объему трафика.

Остальные обращения (более 7%) касались других вопросов, в частности связанных с дополнительными услугами, радиовещанием и использованием радиочастотного спектра.

НКЭК своевременно рассмотрела все полученные обращения. По результатам рассмотрения 32 обращения решено положительно, на 109 запросов предоставлены подробные разъяснения и необходимая информация. В то же время 44 обращения не подлежали рассмотрению в соответствии со статьями 8 и 17 Закона Украины «Об обращениях граждан», а 15 жалоб направлены на рассмотрение другим органам государственной власти в соответствии со статьей 7 этого же закона.

Стоит отметить, что работа с обращениями граждан является важным инструментом анализа рынка электронных коммуникаций. Такой мониторинг позволяет регулятору выявлять слабые места, фиксировать системные проблемы и совершенствовать нормативную базу для улучшения качества услуг в сфере электронных коммуникаций и почтовой связи.

Напомним, недавно НКЭК впервые применила внесудебное урегулирование спора между потребителем и оператором мобильной связи.