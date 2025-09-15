Gemini возглавил рейтинг бесплатных приложений в американском App Store

Мобильное приложение Google Gemini заняло первое место среди самых популярных бесплатных программ для операционной системы iOS в американском App Store. Приложение опередило в рейтинге популярный чат-бот ChatGPT и социальную сеть Threads от Meta. Как сообщает издание 9to5Google, в Канаде и Великобритании Gemini сейчас занимает второе место.

Стремительный рост популярности приложения обусловлен внедрением модели искусственного интеллекта Nano Banana, предназначенной для редактирования изображений. В течение 26 августа — 9 сентября этого года приложение привлекло 23 миллиона новых пользователей.

Впечатляют также показатели использования функции редактирования фотографий. За это время Nano Banana помогла изменить более 500 миллионов фотографий, что свидетельствует о большом спросе на возможности искусственного интеллекта в обработке визуального контента.

Главное преимущество новой модели — способность точно сохранять внешность людей при редактировании фотографий. Технология позволяет объединять несколько снимков в одно изображение, переносить стилистические элементы между фото и редактировать изображение в разговорном режиме.

Успех Gemini способствует улучшению позиций других продуктов Google в рейтинге App Store. В частности, Google Поиск занимает шестое место, Google Карты — восьмое, браузер Chrome — 13-е, а почтовый сервис Gmail — 21-е среди бесплатных приложений.

Рост популярности мобильного приложения происходит вместе с постоянным расширением его функций. Недавно Google добавила в Gemini возможность анализировать аудиофайлы, поэтому нейросеть теперь работает со звуковыми записями наряду с текстом, изображениями и видео.