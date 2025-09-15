UARU

UARU

Gemini возглавил рейтинг бесплатных приложений в американском App Store

Новости
Google Gemini
© FilipArtLab / Shutterstock

Мобильное приложение Google Gemini заняло первое место среди самых популярных бесплатных программ для операционной системы iOS в американском App Store. Приложение опередило в рейтинге популярный чат-бот ChatGPT и социальную сеть Threads от Meta. Как сообщает издание 9to5Google, в Канаде и Великобритании Gemini сейчас занимает второе место.

Стремительный рост популярности приложения обусловлен внедрением модели искусственного интеллекта Nano Banana, предназначенной для редактирования изображений. В течение 26 августа — 9 сентября этого года приложение привлекло 23 миллиона новых пользователей.

- Реклама -

Впечатляют также показатели использования функции редактирования фотографий. За это время Nano Banana помогла изменить более 500 миллионов фотографий, что свидетельствует о большом спросе на возможности искусственного интеллекта в обработке визуального контента.

Главное преимущество новой модели — способность точно сохранять внешность людей при редактировании фотографий. Технология позволяет объединять несколько снимков в одно изображение, переносить стилистические элементы между фото и редактировать изображение в разговорном режиме.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Успех Gemini способствует улучшению позиций других продуктов Google в рейтинге App Store. В частности, Google Поиск занимает шестое место, Google Карты — восьмое, браузер Chrome — 13-е, а почтовый сервис Gmail — 21-е среди бесплатных приложений.

Рост популярности мобильного приложения происходит вместе с постоянным расширением его функций. Недавно Google добавила в Gemini возможность анализировать аудиофайлы, поэтому нейросеть теперь работает со звуковыми записями наряду с текстом, изображениями и видео.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

На «Киевстар ТВ» начался показ третьего сезона сериала «Женский доктор. Новая жизнь»

Третий сезон украинского сериала «Женский доктор. Новая жизнь» уже доступен для просмотра на «Киевстар ТВ».
Новости

lifecell сократил процедуру переноса мобильных номеров до одного дня

С 15 сентября сотовый оператор lifecell реализовал процедуру ускоренного переноса мобильных номеров других операторов в свою сеть.
Новости

Голливудские студии обвинили китайскую нейросеть в нарушении авторских прав

Disney, NBCUniversal и Warner Bros. Discovery обвинили разработчиков китайской нейросети Hailuo AI в незаконном использовании персонажей фильмов.
Новости

YouTube за последние четыре года выплатила создателям контента более $100 миллиардов

Видеоплатформа YouTube сообщила о выплатах создателям более $100 млрд с 2021 года. По данным компании, доходы каналов от ТВ-просмотров выросли на 45%.
Новости

AOMedia готовит релиз AV2 — видеокодека нового поколения

Новый видеокодек AV2 от AOMedia выйдет до конца 2025 года. Он предложит лучшее сжатие, поддержку AR/VR и расширенные возможности для потокового видео.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить