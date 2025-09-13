UARU

WSJ: Paramount Skydance изучает возможность поглощения Warner Bros. Discovery

Paramount Skydance планує придбати Warner Bros. Discovery

Медиакорпорация Paramount Skydance рассматривает возможность полного приобретения конкурента Warner Bros. Discovery, вместе со всеми его активами от кабельного телевидения до стриминговых платформ и киностудий. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в отрасли.

Компания, образованная после недавнего объединения Skydance и Paramount Global, намерена приобрести все активы своего конкурента. В то же время официальные переговоры между медиакорпорациями до сих пор не начинались, а сами планы могут остаться нереализованными.

Информация о потенциальной сделке привела к значительному росту стоимости акций обеих компаний на фондовом рынке. Ценные бумаги Warner Bros. Discovery выросли почти на 30% во время вечерних торгов в четверг, тогда как акции Paramount Skydance подорожали примерно на 16%.

Ранее Warner Bros. Discovery планировала перестройку своей деятельности путем разделения на две отдельные компании. Одна должна была сосредоточиться на кабельном вещании, другая — на стриминговых сервисах и кинематографических проектах. Специалисты издания считают, что Paramount Skydance пытается опередить мощных конкурентов, в частности Amazon и Apple, которые также могут претендовать на часть активов Warner Bros. Discovery.

Успешная реализация такой сделки объединит двух самых влиятельных и опытных участников голливудской индустрии развлечений. Масштабы потенциальной сделки неизбежно привлекут внимание антимонопольных регулирующих органов, которые могут инициировать соответствующее рассмотрение.

