WSJ: Paramount Skydance изучает возможность поглощения Warner Bros. Discovery

Медиакорпорация Paramount Skydance рассматривает возможность полного приобретения конкурента Warner Bros. Discovery, вместе со всеми его активами от кабельного телевидения до стриминговых платформ и киностудий. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в отрасли.

Компания, образованная после недавнего объединения Skydance и Paramount Global, намерена приобрести все активы своего конкурента. В то же время официальные переговоры между медиакорпорациями до сих пор не начинались, а сами планы могут остаться нереализованными.

- Реклама -

Информация о потенциальной сделке привела к значительному росту стоимости акций обеих компаний на фондовом рынке. Ценные бумаги Warner Bros. Discovery выросли почти на 30% во время вечерних торгов в четверг, тогда как акции Paramount Skydance подорожали примерно на 16%.

Ранее Warner Bros. Discovery планировала перестройку своей деятельности путем разделения на две отдельные компании. Одна должна была сосредоточиться на кабельном вещании, другая — на стриминговых сервисах и кинематографических проектах. Специалисты издания считают, что Paramount Skydance пытается опередить мощных конкурентов, в частности Amazon и Apple, которые также могут претендовать на часть активов Warner Bros. Discovery.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Успешная реализация такой сделки объединит двух самых влиятельных и опытных участников голливудской индустрии развлечений. Масштабы потенциальной сделки неизбежно привлекут внимание антимонопольных регулирующих органов, которые могут инициировать соответствующее рассмотрение.