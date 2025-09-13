UARU

UARU

Генштаб изучает вариант отключения мобильной связи во время воздушных тревог

Новости
Смартфон та вежа стільникового зв'язку
Фото: Getty Images

Представители Генерального штаба (Генштаб) рассматривают перспективу временного отключения мобильных сетей или существенного ограничения скорости мобильного интернета во время объявления воздушной тревоги. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источник в Генштабе.

Несмотря на то, что имеющихся контрмер пока достаточно для препятствования использованию российскими войсками украинской телекоммуникационной инфраструктуры в целях навигации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в перспективе эта ситуация может потребовать дополнительных решений.

- Реклама -

«Целесообразность таких шагов безусловно существует. Впрочем, необходимость их внедрения будет зависеть от конкретных обстоятельств и условий. Вероятно, в отдельных случаях будет оправданным применение ограничений скорости мобильного интернета с целью противодействия функционированию именно БПЛА в режиме FPV», — пояснил источник из Генштаба.

В то же время эффективность подобных мер напрямую зависит от типа беспилотников, которые использует армия РФ. БПЛА без видеокамер не требуют высокой скорости интернета для передачи данных, тогда как дроны, оснащенные камерами, нуждаются в стабильном высокоскоростном соединении.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Именно поэтому «имеет смысл применять ограничения мобильной связи» в отношении беспилотников с видеооборудованием, которые зависят от качественной передачи больших объемов визуальной информации в режиме реального времени.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Китайские ученые создали ДНК-кассету емкостью 36 петабайт

Ученые из Китая разработали революционный носитель информации в виде кассеты с ДНК-пленкой, которая может хранить 36 петабайт данных.
Новости

WSJ: Paramount Skydance изучает возможность поглощения Warner Bros. Discovery

Paramount Skydance рассматривает возможность приобретения Warner Bros. Discovery вместе со всеми его активами — от кабельного телевидения до стриминговых платформ и киностудий.
Новости

YouTube запускает ИИ-дубляж для всех авторов видео

YouTube объявил о полноценном запуске функции многоязычного озвучивания, которая позволит всем авторам контента добавлять дубляж своих видео на разных языках.
Новости

Илон Маск восстановил лидерство в рейтинге самых богатых людей планеты

Руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вновь возглавил глобальный рейтинг самых богатых людей после кратковременной потери первой позиции.
Новости

Нацсовет аннулировал телеканалу «Світло» лицензию на эфирное вещание

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал лицензию телеканала «Світло», принадлежащего ООО «ТРК «Корисне ТБ».
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить