Генштаб изучает вариант отключения мобильной связи во время воздушных тревог

Представители Генерального штаба (Генштаб) рассматривают перспективу временного отключения мобильных сетей или существенного ограничения скорости мобильного интернета во время объявления воздушной тревоги. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источник в Генштабе.

Несмотря на то, что имеющихся контрмер пока достаточно для препятствования использованию российскими войсками украинской телекоммуникационной инфраструктуры в целях навигации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в перспективе эта ситуация может потребовать дополнительных решений.

«Целесообразность таких шагов безусловно существует. Впрочем, необходимость их внедрения будет зависеть от конкретных обстоятельств и условий. Вероятно, в отдельных случаях будет оправданным применение ограничений скорости мобильного интернета с целью противодействия функционированию именно БПЛА в режиме FPV», — пояснил источник из Генштаба.

В то же время эффективность подобных мер напрямую зависит от типа беспилотников, которые использует армия РФ. БПЛА без видеокамер не требуют высокой скорости интернета для передачи данных, тогда как дроны, оснащенные камерами, нуждаются в стабильном высокоскоростном соединении.

Именно поэтому «имеет смысл применять ограничения мобильной связи» в отношении беспилотников с видеооборудованием, которые зависят от качественной передачи больших объемов визуальной информации в режиме реального времени.