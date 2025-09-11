Vodafone инвестировал более миллиарда гривен в развитие фиксированного интернета в Украине

Группа Vodafone Украина за четыре года работы в сфере фиксированной связи инвестировала более 1,1 миллиарда гривен в развитие сетевой инфраструктуры и повышение надежности домашнего интернета. Об этом редакции Mediasat сообщили в отделе внешних связей Vodafone Украина.

Проекты в области фиксированного интернета в составе группы компаний реализует национальный оператор Vega. Компания отвечает за строительство и модернизацию инфраструктуры, ее обслуживание и внедрение новейших технологических решений.

Благодаря масштабным инвестициям компания предоставила доступ к технологии Gigabit Passive Optical Network (GPON) для 1,6 миллиона домохозяйств в двадцати украинских городах. Большинство абонентов Vega и «Фринет» уже пользуются интернет-услугами с помощью этой технологии.

«За это время мы создали сеть нового поколения с большим запасом надежности, чтобы клиенты могли рассчитывать на стабильную связь в любых условиях», — отметил генеральный директор Vega Сергей Скрипников. Он подчеркнул, что GPON позволяет не только удовлетворять текущий спрос, но и гарантировать высокое качество услуг на годы вперед.

За четыре года развития компания достигла ряда весомых результатов. В частности, проложила более 20 тысяч километров оптических линий, что значительно расширило зону покрытия высокоскоростного интернета.

Компания уделила особое внимание обеспечению бесперебойной работы сети. На всех технических площадках GPON специалисты установили двойные системы альтернативного питания, которые гарантируют работу интернета более 100 часов во время отключений электроэнергии.

В то же время компания запустила в линейке услуг инновационный конвергентный тариф GigaCombo. Это комплексное решение объединяет мобильную связь, телевидение и гигабитный интернет в одном пакете, что упрощает пользование различными сервисами для абонентов.

Деятельность компании в сфере фиксированной связи также внесла весомый вклад в развитие украинской экономики. За четыре года компания уплатила 600 миллионов гривен налогов, а во время войны предоставила более 5,8 миллиона гривен помощи государству.

Vodafone Украина отмечает, что фиксированная связь остается одним из ключевых направлений корпоративной стратегии. Благодаря непрерывным инвестициям и внедрению технологических инноваций компания планирует и в дальнейшем повышать качество услуг для миллионов украинских пользователей.