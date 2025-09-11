Rakuten Viber запустила в Украине маркетплейс локальных предприятий

Компания Rakuten Viber запустила встроенный маркетплейс в мобильной версии своего приложения. Вместо вкладки «Полезное» пользователи теперь видят «Маркетплейс», где можно найти местные предприятия и связаться с ними.

Маркетплейс открывает доступ к разнообразным услугам: салонам красоты, медицинским учреждениям, ресторанам и розничным магазинам. Пользователи могут искать по названию определенного предприятия, категории товаров или услуг, а также просматривать рекомендуемые предложения.

Система позволяет просматривать профили компаний, каталоги продукции и общаться с представителями бизнеса, не раскрывая свой номер телефона. По данным компании, подавляющее большинство украинцев уже общается с бизнесом именно в Viber, поэтому запуск маркетплейса упростит получение информации и выбор лучших решений.

При желании пользователи могут предоставить доступ к геолокации для показа ближайших компаний. Если они откажутся от геолокации, система составит подборку на основе общих сведений о местонахождении. Результаты самостоятельно обновляются во время передвижения пользователей по Украине, при этом алгоритм выделяет самые активные и целесообразные предприятия.

Инициатива направлена на поддержку местного бизнеса и развитие сообществ через безопасное общение в рамках экосистемы Viber.

«Малые и микробизнесы составляют основу экономики, но им часто трудно получить должное внимание», — отметил Илья Бошняков, региональный директор Rakuten Viber в Украине. Он подчеркнул, что маркетплейс упростит поиск местных компаний и обеспечит их поддержку, что является важным шагом на пути к созданию супераппа для пользователей и бизнеса.

Сервис постепенно станет доступен всем пользователям в течение ближайших недель через кнопку внизу экрана мобильной версии приложения. В свою очередь, предприятия смогут присоединиться к маркетплейсу через бесплатные бизнес-профили в Viber.

Напомним: ранее Rakuten Viber представила в Украине рекламную платформу Ads Manager, которая позволяет малым и средним предприятиям и рекламным агентствам самостоятельно создавать и управлять рекламными кампаниями.