Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет) официально зарегистрировал канал «Зоосвіт», посвященный теме животных. Вещание канала будет осуществляться через интернет по технологии OTT. Такое решение регулятор принял во время заседания 11 сентября.

Владельцем нового медиаресурса является общество с ограниченной ответственностью «Медиасенс», зарегистрированное в селе Софиевская Борщаговка Киевской области. Канал получил статус субъекта в сфере медиа, осуществляющего вещание без использования радиочастотного спектра (линейное медиа).

«Зоосвіт» — это канал общей тематики, который будет вещать круглосуточно по всей Украине. Особенностью проекта является использование технологии интернет-вещания (OTT).

Логотип канала имеет характерный дизайн — название «ЗООСВІТ», где часть «ЗОО» выполнена в оранжевом цвете, а буква «О» стилизована под отпечаток животной лапки. Слово «Світ» представлено стандартным зеленым шрифтом и расположено под надписью «ЗОО».

Напомним, что ранее регулятор разрешил телеканалам «Апостроф TV», «ТРК-Черноморская» и «Эспрессо» обновить их брендинг и визуальный стиль.