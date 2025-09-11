UARU

UARU

Нацсовет зарегистрировал OTT-канал о животных «Зоосвіт»

НовостиТелевидение
Нацсовет

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет) официально зарегистрировал канал «Зоосвіт», посвященный теме животных. Вещание канала будет осуществляться через интернет по технологии OTT. Такое решение регулятор принял во время заседания 11 сентября.

Владельцем нового медиаресурса является общество с ограниченной ответственностью «Медиасенс», зарегистрированное в селе Софиевская Борщаговка Киевской области. Канал получил статус субъекта в сфере медиа, осуществляющего вещание без использования радиочастотного спектра (линейное медиа).

- Реклама -

«Зоосвіт» — это канал общей тематики, который будет вещать круглосуточно по всей Украине. Особенностью проекта является использование технологии интернет-вещания (OTT).

Логотип канала имеет характерный дизайн — название «ЗООСВІТ», где часть «ЗОО» выполнена в оранжевом цвете, а буква «О» стилизована под отпечаток животной лапки. Слово «Світ» представлено стандартным зеленым шрифтом и расположено под надписью «ЗОО».

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Напомним, что ранее регулятор разрешил телеканалам «Апостроф TV», «ТРК-Черноморская» и «Эспрессо» обновить их брендинг и визуальный стиль.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Илон Маск восстановил лидерство в рейтинге самых богатых людей планеты

Руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вновь возглавил глобальный рейтинг самых богатых людей после кратковременной потери первой позиции.
Новости

Нацсовет аннулировал телеканалу «Світло» лицензию на эфирное вещание

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал лицензию телеканала «Світло», принадлежащего ООО «ТРК «Корисне ТБ».
Новости

Rakuten Viber запустила в Украине маркетплейс локальных предприятий

Компания Rakuten Viber запустила встроенный маркетплейс в мобильной версии своего приложения. Вместо вкладки «Полезное» пользователи теперь видят «Маркетплейс».
Новости

Vodafone инвестировал более миллиарда гривен в развитие фиксированного интернета в Украине

Группа Vodafone Украина за четыре года работы в сфере фиксированной связи инвестировала более 1,1 миллиарда гривен в развитие сетевой инфраструктуры.
Новости

Google предоставит $1,5 млн для развития украинской образовательной платформы «Мрия»

Американская компания Google объявила о выделении 1,5 миллиона долларов на развитие украинской государственной образовательной экосистемы «Мрия».
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить