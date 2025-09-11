UARU

Нацсовет аннулировал телеканалу «Світло» лицензию на эфирное вещание

Новости
Телеканал «Світло»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал лицензию телеканала «Світло», принадлежащего ООО «ТРК «Корисне ТБ». Такое решение регулятор принял на заседании 11 сентября.

Телеканал сам попросил аннулировать лицензию. При этом ни один представитель компании не пришел на заседание Национального совета, пишет «Детектор медиа».

Канал «Світло» начал вещание в апреле 2024 года после победы в конкурсе 2023 года. Аннулированная лицензия касается телевизионного вещания с использованием радиочастотного спектра (идентификатор в Реестре L10-01792), то есть эфирного цифрового вещания T2 в составе государственного мультиплекса MX-7. В то же время телеканал «Світло» продолжает вещать на OTT-платформах, через IPTV-провайдеров и кабельных операторов. Канал ориентируется на широкую аудиторию и имеет концепцию общенационального вещателя.

СВІТЛО – основна заставка та заставка реклами (21.08.2023-дотепер)

«Світло» — это украинский развлекательно-познавательный телеканал для всей семьи. В программной сетке канала — мелодраматические сериалы, художественные и документальные фильмы, а также тревел-проекты и реалити-шоу. Кроме того, зрители могут смотреть мультипликационные программы для детей и проекты с практическими советами для людей с разными интересами.

Программная политика канала также включает показ иностранного документального контента. Таким образом вещатель привлекает как можно более широкую аудиторию и удовлетворяет разнообразные вкусы телезрителей.

Напомним, Национальный совет недавно зарегистрировал новый тематический канал «Зоосвіт», который будет вещать исключительно через интернет по технологии OTT.

