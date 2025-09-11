Луцкий провайдер запустил интернет-тариф со скоростью 2,5 Гбит/с

Луцкий интернет-провайдер Coolnet представил новый премиальный тариф «Ультра», обеспечивающий скорость интернет-соединения до 2,5 Гбит/с как для загрузки, так и для выгрузки данных. Тариф работает на основе технологии XGPON (10-Gigabit-capable Passive Optical Network) и удовлетворяет потребности самых требовательных пользователей. Как указано на официальном сайте компании, Coolnet является первым провайдером в Луцке, предлагающим интернет-услуги такого уровня.

Новый тариф «Ультра» появился благодаря длительной технической подготовке и модернизации сетевой инфраструктуры компании. Решение рассчитано на пользователей как в многоквартирных домах, так и в частном секторе Луцка. Особенностью тарифа является не только исключительная скорость, но и минимальные задержки при передаче данных, что чрезвычайно важно для современных цифровых сервисов.

Среди ключевых преимуществ тарифа «Ультра» — отсутствие ограничений на объем трафика, поддержка бесперебойной работы даже во время отключения электроэнергии и оптимизация для будущих технологий, в частности потокового воспроизведения контента в формате 8K и приложений виртуальной и дополненной реальности. Технология также обеспечивает полное раскрытие потенциала сетей стандарта Wi-Fi 7.

Стоимость тарифа «Ультра» составляет 499 гривен в месяц для жителей квартир и 699 гривен в месяц для владельцев частных домов. Несмотря на то, что это предложение относится к премиальному сегменту, оно остается конкурентоспособным на рынке телекоммуникационных услуг Луцка, особенно учитывая, что скорость соединения в 2,5 раза превышает показатели предыдущего флагманского тарифа «Гигабит».

Для максимального использования возможностей тарифа «Ультра» провайдер рекомендует использовать современные маршрутизаторы с поддержкой Wi-Fi 6 или Wi-Fi 7, которые имеют WAN-порт со скоростью 2,5 Гбит/с. Кроме того, компьютерное оборудование пользователя также должно соответствовать определенным техническим требованиям. В частности, рекомендуется использовать устройства с сетевой картой 2,5G Ethernet или внешним адаптером соответствующего стандарта.

Системные требования для полноценного использования тарифа включают процессор не ниже Intel Core i3 10-го поколения или AMD Ryzen 3 (серия 3000), не менее 8 ГБ оперативной памяти и наличие SSD-накопителя. Если имеющееся оборудование пользователя не соответствует этим параметрам, доступ к сети все равно будет обеспечен, однако фактическая скорость может быть ограничена техническими возможностями устройства.

Новый тариф ориентирован на различные категории пользователей. Он будет особенно полезен для геймеров, которым требуется минимальная задержка сигнала, создателей контента и стримеров, работающих с высококачественным видеоконтентом, ИТ-специалистов, регулярно взаимодействующих с облачными сервисами и массивными файлами, а также для семей, где одновременно используется значительное количество подключенных устройств. В целом тариф создан для всех, кому важна максимальная скорость и надежность интернета.

Coolnet позиционирует себя как динамичный и ориентированный на клиента провайдер оптоволоконного интернета и цифрового телевидения в Луцке и Луцком районе. Компания специализируется на предоставлении телекоммуникационных услуг высокого качества для различных типов помещений — от квартир до коммерческих объектов разного масштаба.

Появление сверхскоростных тарифов свидетельствует об общей тенденции развития рынка телекоммуникационных услуг в Украине. Стоит отметить, что недавно интернет-провайдер Сеть Ланет продлил действие специальной акции «34 месяца интернета за 34 грн». Это предложение позволяет столичным абонентам подключить интернет со скоростью до 2,5 Гбит/с за символическую месячную плату в течение почти трех лет.