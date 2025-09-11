UARU

Илон Маск восстановил лидерство в рейтинге самых богатых людей планеты

Ілон Маск

Руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вновь возглавил глобальный рейтинг самых богатых людей после кратковременной потери первой позиции. По данным Bloomberg Billionaires Index, на утро 11 сентября его личные активы составляют $384 млрд.

Второе место в рейтинге занимает соучредитель корпорации Oracle Ларри Эллисон с показателем $383 млрд. Замыкает тройку лидеров основатель Meta Марк Цукерберг, чье состояние оценивается в $264 млрд.

Днем ранее Эллисон временно обошел Маска в рейтинге благодаря стремительному росту капитала. После обнародования квартальных финансовых показателей Oracle его состояние увеличилось на $89 млрд за один день. Такой рост стал рекордным в истории индекса Bloomberg за одну торговую сессию.

54-летний Маск впервые возглавил список миллиардеров в 2021 году. С тех пор он неоднократно боролся за первенство с основателем Amazon Джеффом Безосом и французским магнатом Бернаром Арно, главой люксового концерна LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy). В прошлом году Маск вернул себе лидерские позиции и удерживал их более 300 дней подряд.

Колебания в рейтинге самых богатых людей отражают изменчивость фондовых рынков и изменения стоимости акций технологических компаний. Состояние миллиардеров напрямую зависит от курсовой стоимости ценных бумаг подконтрольных им корпораций.

