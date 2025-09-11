UARU

Google предоставит $1,5 млн для развития украинской образовательной платформы «Мрия»

Новости
Мрія

Американская компания Google объявила о выделении 1,5 миллиона долларов на развитие украинской государственной образовательной экосистемы «Мрия». Эти средства будут направлены на всеукраинское внедрение платформы в школах и запуск пилотной программы в детских садах. Об этом сообщается в блоге Google.

Финансовая поддержка поможет команде «Мрии» существенно увеличить количество пользователей и внедрить передовые технологии искусственного интеллекта (ИИ). Главная цель проекта — привлечь более 500 тысяч родителей и учеников в единый образовательный центр, который объединит всех участников учебного процесса.

Платформа активно внедряет возможности искусственного интеллекта для облегчения работы педагогов и персонализации образовательного процесса. Сначала ИИ будет использоваться для создания индивидуальных рекомендаций контента и уменьшения повседневной нагрузки на учителей. Впоследствии искусственный интеллект будет создавать индивидуальные образовательные маршруты для детей в соответствии с их интересами и потребностями.

«В Google мы верим, что образование является фундаментом для построения успешного будущего, и платформа “Мрія” — яркий пример этого видения», — поделился директор Google.org Europe Роуэн Барнетт. По его словам, поддержка поможет команде проекта расширить деятельность и внедрить передовые инструменты ИИ для персонализации обучения.

Первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подчеркнул важность поддержки от Google как знака инновационного потенциала Украины. Он сообщил, что в сентябре более 2000 школ начали работу с платформой «Мрия».

Федоров также рассказал о планах расширения проекта на 2026 год, которые предусматривают пилотирование в дошкольных учреждениях и разработку концепции для высшего образования. «Благодаря поддержке от Google сможем еще быстрее развивать продукт, добавлять новые возможности и инструменты на основе искусственного интеллекта», — отметил министр.

«Мрія» — это президентская инициатива Владимира Зеленского, которую совместно реализуют Министерство цифровой трансформации и Министерство образования и науки Украины. Проект выполняется в рамках программы EGAP при участии Фонда Восточная Европа и поддержке Швейцарии.

Образовательная платформа «Мрия» стала доступной для всех украинских школ в апреле 2025 года. Приложение предоставляет ученикам, родителям и учителям новые возможности для организации и улучшения образовательного процесса.

Редакция Mediasat
