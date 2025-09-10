Соучредитель Oracle обогнал Маска и стал самым богатым человеком в мире

Соучредитель и технический директор компании Oracle Ларри Эллисон занял первое место в списке самых богатых людей планеты с состоянием в $393 млрд, обойдя предыдущего лидера Илона Маска. Об этом сообщает Bloomberg.

Состояние 81-летнего предпринимателя выросло на $101 млрд всего за сутки благодаря невиданному до сих пор росту стоимости акций Oracle. Компания выросла на 45% с начала года и обнародовала оптимистичные прогнозы относительно развития своих облачных сервисов.

Рынок отреагировал мгновенно. Акции технологической компании выросли на 39,7% за один торговый день, достигнув $339,68 за акцию. Такой стремительный рост за один день стал самым большим для Oracle с 1992 года.

По данным Reuters, главная причина, вызвавшая рост котировок, – повышенный спрос на облачные сервисы Oracle со стороны компаний, разрабатывающих технологии искусственного интеллекта (ИИ). Особую роль сыграли соглашения с такими ведущими ИИ-компаниями, как OpenAI и xAI.

Эти организации готовы ежегодно вкладывать сотни миллиардов долларов, чтобы обеспечить необходимые вычислительные мощности. Oracle заключила стратегические соглашения с тремя технологическими гигантами — Amazon, Alphabet и Microsoft, благодаря чему их клиенты могут использовать Oracle Cloud Infrastructure (OCI) наравне с нативными сервисами.

Генеральный директор Oracle Сафра Кац сделала амбициозное заявление о планах привлечь нескольких новых клиентов с многомиллиардными контрактами в ближайшие месяцы. Это еще больше укрепило уверенность инвесторов в будущем компании.

Ларри Эллисон, глава совета директоров и главный технический директор Oracle, владеет 41% акций компании. Благодаря этому он обошел в рейтинге самых богатых людей мира Илона Маска, в то время как его компания Tesla потеряла 13% стоимости акций с начала года.

Маск был самым богатым человеком планеты менее года. Он впервые возглавил рейтинг миллиардеров в 2021 году, но позже уступил первое место Джеффу Безосу из Amazon и Бернару Арно, владельцу концерна LVMH.